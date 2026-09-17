Juventud Unida visitará este domingo, desde las 15 horas, a Social Achirense en un duelo clave por la punta, ya que el conjunto albiceleste marcha líder e invicto en el grupo con 7 puntos, pero apenas uno por encima de su próximo rival, en el marco de la cuarta fecha de la fase clasificatoria que marcará el inicio de la segunda rueda.

El estadio Guillermo Bonnin, aquel que le trae emotivos recuerdos al conjunto de Gualeguaychú —ya que allí hizo de local en sus primeras cuatro presentaciones tras su ascenso a la B Nacional 2015—, será un escenario difícil para los dirigidos por Daniel Waldner, dado que Achirense ganó sus dos partidos: 2-1 contra Sauce y 2-0 contra Parque Sur el domingo pasado. La única derrota para el elenco de Colonia Las Achiras fue en el partido debut, justamente ante Juventud Unida en “La Vía”, por 2-1.

Los encargados de impartir justicia este domingo serán de Concordia, con Stefano Espíndola como juez principal y José Alegre y Selene Páez como asistentes.

Juventud estrenó el título del Apertura con derrota en el clásico

Por la última fecha del Torneo Apertura de Primera A y con el campeonato asegurado, Juventud Unida perdió anoche como visitante en el “Julio Colazzo” frente a Central Entrerriano por 1-0. El gol fue convertido por Brian Frías de penal a los 37 minutos del segundo tiempo.

El Decano, que se consagró campeón la fecha pasada, guardó a la mayoría de sus titulares de cara a sus compromisos para el Regional Amateur. No obstante, Central también afrontó este compromiso con muchos juveniles, ya que cuenta con varios jugadores lesionados o que dejaron la institución durante el transcurso del torneo, por lo que no fue un triunfo menor.

La victoria, además, tuvo un valor de desahogo para el equipo dirigido por el profesor Juan Pablo Cuba, ya que cortaron una racha de nueve partidos sin vencer a su histórico rival. La última victoria había sido en el encuentro correspondiente al Torneo Apertura 2024 por 1-0, con gol de Enzo Doello, hoy en Pueblo Nuevo.