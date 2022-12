Los ediles Juan Olano, Pablo Echandi y Alejandra Leissa indicaron que “era imposible avalar algo que no tuvo claridad ni debate. Para empezar y de la mano de esto, recordemos que ya no se eleva la Ordenanza General Impositiva para su tratamiento. Esta establece alícuotas, montos mínimos a pagar e importe de los derechos y en general podemos decir que es la Ordenanza que le pondría números al Código Tributario.

En definitiva, le ponen los porcentajes que se les antojan y se la aplican a la comunidad. Por eso, es imposible no hacer énfasis en la valoración de las formas y del nulo tratamiento y debate en comisión que tuvo el proyecto de Presupuesto, siendo éste lo más importante para la administración pública local. Ya es un modus operandi de esta gestión”, fustigaron.

“Nuestro bloque -continuaron- manifestó la necesidad de citar a funcionarios para conocer detalles de algunas asignaciones de recursos muy llamativas y todavía los estamos esperando. Después hablan de democracia y en la práctica no la honran”, destacaron.

Para los concejales “era imposible convalidar un presupuesto que confirma un aumento de más del 92 % en las Tasas Municipales, siendo que nuestro bloque presentó un proyecto para separar lo conseguido en las paritarias por los empleados del aumento de Tasas. Y, tampoco podemos acompañar que se aumente una vez más la planta del personal municipal, llevándolo a casi 1600 agentes, lo cual marca que la gestión Piaggio aumentó la cantidad de empleados desde 2016 a hoy en casi 400 personas más de lo que la recibió. Obviamente, tampoco se contempla un congelamiento de la planta de personal del estado municipal, como bien lo hace el Presupuesto Nacional para el año 2023 y que creemos que habría que buscar la forma de replicar en nuestra ciudad como una clara señal de austeridad en medio de semejante crisis económica”, criticaron.

Para los concejales de JxC “era complejo poder avalar las partidas que se asignan a ciertas áreas. Algunas son sencillamente una tomada de pelo. Por ejemplo, la Dirección de Derechos Humanos va a gastar en personal más de 100 millones de pesos cuando ya hace un mes muchos barrios no cuentan con presión de agua potable. ¿Existe un derecho humano más básico? Seguramente que no, pero esta gestión tiene prioridades muy particulares”, sostuvieron.

“Otras asignaciones presupuestarias nos llamaron la atención, pero como los funcionarios no acudieron no tenemos las respuestas. Sepamos que la Fiesta del Pescado y el Vino va a exceder largamente los 100 millones de pesos; que la Dirección de Diseño y Comunicación estima gastar 62 millones en Servicios No Personales; que la Conducción Ejecutiva de la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud estima un gasto de 94 millones y Transferencias (subsidios a dedo) por 170 millones. A eso agreguemos que el Equipo Directivo de Ambiente gastará en personal otros 170 millones. Mientras tanto, la Justicia determinó que la Municipalidad deberá tramitar el certificado de aptitud ambiental y realizar las acciones necesarias para evitar que los lixiviados del Ecoparque lleguen al Arroyo del Cura. O sea, la actual gestión sigue contaminando, pero poco les importa y gasta sin control. Todo un sinsentido”, señalaron.

Por último, Olano, Echandi y Leissa sostuvieron que “en sintonía con lo que ha sido el piaggismo, el presupuesto 2023 está orientado a un año electoral con cientos de millones en subsidios para hacer campaña sin tener muy en cuenta las verdaderas necesidades de los vecinos. A su vez establece partidas millonarias para áreas superfluas de neto corte político ideológico y no es claro ni transparente. De este modo, es imposible apoyar un presupuesto con tantas falencias”, finalizaron.