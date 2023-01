Los ediles de Juntos por el Cambio plantearon que “el panorama es desolador y es una muestra más de un discurso que no tiene anclaje en la realidad. Invitamos a los medios de comunicación y a la comunidad a ver lo que estamos diciendo. Cientos y cientos de metros de manguera de riego tiradas debajo de los árboles, surcos inundados de yuyos y maleza, y la poca verdura existente se desperdicia al no ser recolectada”, criticaron.

“Este Programa se lleva adelante con las tasas que pagan los vecinos. Millones de pesos se van en el PASSS. Es el mismo Plan al que el intendente le adjudicó en el inicio de sesiones ordinarias 2021 del Concejo Deliberante más de un millón de kilos de hortalizas, hecho que generó reacciones en todos los ámbitos productivos por el nivel de la mentira. Ese dato traducido significaba más de 3 mil kilos por día”, puntualizaron.

“Obviamente -continuaron- que aplaudimos el desarrollo y la promoción de huertas, sea en el ámbito que sean. Pero también hay que remarcar que ese formato no es trasladable a otros cultivos, ya que son formas de producción que no son rentables para el que trabaja la tierra. Hay que decirlo con claridad. La Municipalidad puede encararlos con un presupuesto deficitario enorme, pero no es replicable. Hasta el día de hoy esperamos saber cuánto les cuesta este proyecto a los vecinos y a qué valor se debería pagar un kilo o atado de verdura con esos costos productivos”.

Para los legisladores locales de JxC “en el plano de las cosas que se maquillan o esconden vienen mintiendo en relación a lo que se produce. Es tan grande la distorsión que se cae por su propio peso. Basta con ir y comprobarlo. Y tampoco podemos obviar que todas las semanas viaja un camión a Buenos Aires a traer verduras que después se vende como producido acá”, destacaron.

Por último, los concejales recordaron que “en ese mismo predio de la Reserva Las Piedras, esta gestión intenta construir viviendas sin licencia social y en contra de todo sentido común. Y, teniendo en cuenta que la obra no tiene autorización por el momento, nos fuimos a cerciorar -como representantes de los vecinos que somos- que no se haya avanzado en nada que afecte el ambiente. Para tranquilidad de los gualeguaychuenses eso no ha ocurrido. Por ahora esa obra a espaldas de la gente está inmovilizada”, finalizaron.