Estas declaraciones no cayeron nada bien en la oposición local. “Las palabras del Presidente me preocupan un montón pos su condición de mandatario. Si se convierte en un barrabrava, dejamos de ser una República. Tiene que ser alguien moderado, sobre todo si estamos hablando de la persona más importante del país. Estas declaraciones son como ‘bajar al barro’, quedando más que claro que los argentinos y argentinas no esperan palabras de esta naturaleza, que expresan lo que es el ‘kirchnerismo Puro’”, afirmó el edil de Juntos por el Cambio.

“Las expresiones de Alberto Fernández dirigidas la oposición, a los que piensan distinto, me provocan vergüenza como habitante de esta tierra. Esto también lo vemos en el plano local, donde al que piensa distinto no se lo escucha, se lo denigra por el solo hecho de tener otra visión, viviendo un autoritarismo en su máxima expresión”, agregó Olano

Por su parte, el concejal Pablo Echandi afirmó que “Fernández, cuando habla, no lo hace para la oposición, lo hace para adentro, para lo que le gusta a Christina escuchar. Que el Presidente se enoje con la oposición. No son palabras de él, son palabras de la Vicepresidenta”.

“No hay que olvidar que al Presidente ya le cambiaron varios integrantes del Gabinete, para poner personas afines a Christina Fernández. A nosotros no nos sorprende que pase esto y advertimos en la campaña que esto podría suceder. No nos creyeron que vamos camino a Venezuela y de iba a gobernar Cristina y no Alberto”, remarcó.

Por otra parte, Olano señaló que las prioridades del Gobierno nacional, durante en la pandemia, pasaron por la reforma judicial, la expropiación de Vicentín y otras cuestiones que nada tienen que ver con el avance del virus. “No se hizo nada y el sistema sanitario está a punto de colapsar con la segunda ola, a lo que debemos sumar el papelón de las vacunas. Todo porque el foco está puesto en la impunidad de Cristina, en vez de trabajar en el sistema sanitario y en cómo aliviar el bolsillo de los argentinos”.

“El principal logro de la oposición pasa por estar todos unidos, teniendo en cuenta que después de una derrota se tiende a resquebrajar la oposición. Ahora vendrán las cuestiones de las PASO y las generales, para lasa cuales nos vamos a preparar de la mejor manera. Está claro que las personas nos exigen más, pero en lo local, muchas veces en el Concejo Deliberante somos tres contra diez, y se nos hace muy difícil que nos respondan por informes que elevamos en temas en los que el oficialismo nos traba, como el del vacunatorio VIP, donde el oficialismo se abroqueló, negó la información en una clara muestra de que no le interesa la opinión del vecino”, manifestó.

“No nos llega ninguna información de las vacunaciones, salvo lo que publica la prensa, además no estamos en el COES, a donde fui una vez, discutí por un tema de fumigación con Martín Roberto Piaggio, y nunca más me invitaron. Y desde esa primera y única vez no volvimos a ser parte. Y creer que el COES es únicamente para la parte médica es erróneo, ya que tiene mucho de logística”, afirmó Echandi, quien en este punto enfatizó que “el Estado municipal que tiene su ascendencia en los barrios, especialmente en las comisiones vecinales, debería tener mayor presencia para cortar de raíz el problema; mientras que, por otro lado, comerciantes, los que van quedando, hacen malabares para seguir adelante”.