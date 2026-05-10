VUELVE LA COMPARSA DEL SIRIO LIBANÉS
Kamarr presentó su Reina y temática para el Carnaval 2027: de qué tratará "Mi Destino"
La comparsa del Centro Sirio Libanés de Gualeguaychú vuelve en esta próxima edición del Carnaval del País para teñir el Corsódromo de azul y negro. Poco a poco, en los últimos meses, Kamarr ha dado a conocer cómo estará conformado su equipo para la edición 2027.
La dirección estará a cargo de Vanesa Mantegazza y Joaquín Villanova, mientras que Adrián Ovalle será el director de Carrozas. También estará Natalia Miño como encargada de Puesta en Escena y Katherine Rouiller como asistente de Vestuario. En cuanto a la música, Caravana de Carnaval -dirigida por Hernán Archaina- volverá a ser la banda sonora junto a Tempo do Samba como batucada.
Finalmente, este sábado por la noche, en una fiesta realizada en el Centro Sirio Libanés, la comparsa coronó a Yamila Brusca como su Reina 2027 y presentó la temática “Mi Destino”.
Con marcada impronta gitana y arabesca, la propuesta artística traerá consigo una historia de amor, mística y descubrimiento personal vinculada con la identidad carnavalera y el sentido de pertenencia a la comparsa.
Su canción homónima, interpretada por Archaina, dice así:
En una noche de luna y tambor, una gitana leyó mi destino.
Miró mis manos, cerró los ojos y habló bajito de amor.
Y cuando tu paso se abrió en la noche,
y el tambor empezó a sonar,
entendí que mi destino para siempre iba a cambiar.
Que azul y negra era mi suerte
y que este amor sos vos, Kamarr.