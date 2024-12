Este domingo por la noche, la comparsa del Centro Social Cultural y Deportivo Sirio Libanés de Gualeguaychú lanzó una de las nuevas canciones con las que saldrá a la pasarela del Corsódromo este verano: “Un carnaval azul y negro”.



El sencillo, compuesto por Hernán Archaina (letra y música) y Guido Videla (música) e interpretado por el conjunto Caravana de Carnaval, tendrá un lugar destacado en la banda sonora de Kamarr durante la edición 2025 del Carnaval del País.



Letra de “Un carnaval azul y negro”:



Quiero un carnaval,

azul y negro para siempre un carnaval.

Aúllen lobos y que todo el mundo

sepa que viene Kamarr.

En una noche de luna nació este amor,

un flechazo fuerte al corazón.

siempre soñé tus colores y el carnaval me lo cumplió,

me enamoré y solo sé que fue pasión.

Hoy solo espero volver a verte desfilar,

te quiero tanto, es imposible de explicar.

Dame otra noche para volverme a enamorar,

y que mi vida se convierta en carnaval.

Por eso, quiero un carnaval,

azul y negro para siempre de Kamarr.

Azul y negro se pintó mi corazón,

para toda la vida.

Solo te pido que me des un carnaval

azul y negro para siempre un carnaval.

Aúllen lobos y que todo el mundo

sepa que viene Kamarr.

La pasarela va a temblar,

hoy te quiero cantar,

hoy te quiero gritar ¡dale Kamarr!

Me late fuerte el corazón,

pinté de azul y negro está pasión.

No lo puedo evitar pero cada verano

me muero de amor.

Por eso, quiero un carnaval,

azul y negro para siempre de Kamarr.

Azul y negro se pintó mi corazón,

para toda la vida.

Solo te pido que me des un carnaval

azul y negro para siempre un carnaval.

Aúllen lobos y que todo el mundo

sepa que viene Kamarr.