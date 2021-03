Karina Gao le grabó a su marido antes de entrar en coma: "Le pedí que arme una nueva familia"

Mientras cursa su sexto mes de embarazo, Karina habló junto a su esposo, él cocinero francés Dominique Croce, y contó cómo se sintió cuando le contaron que debían inducirla a un coma farmacológico. “Esos 15 minutos en los que me dijeron que me iban a intubar, que me iban a poner en coma. Esos fueron los diez minutos en los que más miedo tuve en toda la internación porque uno sabe que cuando entra en coma, no sabés cuando salís y no llegué a despedirme de nadie”, contó Gao.

“Entonces les hice un video chiquitito a mis hijos en el que le pedí disculpas que no los podía acompañar en su crecimiento. Y después le escribí al franchu y le dije ‘Vos sé feliz, si no llego a superar esto ármate una nueva familia’”, agregó la cocinera en diálogo con Flor Peña y su panel. Además, Karina contó que también les escribió a sus padres y “les pidió perdón porque no los podía cuidar”.

“Soy hija única y ellos están en una edad en la que los tengo que cuidar. Le pedí al franchu que me cuide a mis papás”, concluyó.