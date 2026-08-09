Los diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza se presentarán este lunes en Casa Rosada para mantener un encuentro amplio con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente provincial del partido, Sebastián Pareja. El encuentro busca mostrar musculatura política de cara a lo que será el último tramo del año en materia legislativa y las elecciones de la provincia de Buenos Aires del año próximo, en las que el oficialismo nacional pretende competir bajo un esquema de alianzas que le posibilite ganar la gobernación.

Las visitas a Balcarce 50 fue confirmada por autoridades nacionales y legisladores bonaerenses que asistirán al encuentro y se producirán en dos tandas. A las 15 habrá una primera reunión entre Karina y diferentes miembros del Poder Ejecutivo con los senadores provinciales y a las 17 habrá un segundo encuentro, esta vez con los diputados.

El encuentro se organizó bajo la misma lógica que la cumbre realizada el 16 de julio entre Karina Milei y los legisladores que La Libertad Avanza tiene en la Legislatura porteña. En ese entonces, los comandados por la jefa de bloque, Pilar Ramírez, fueron hacia la Casa Rosada con el objetivo de demostrar una coordinación entre Nación y la delegación porteña. “Queremos demostrar que estamos preparados para gobernar la Ciudad en 2027”, afirmaba una fuente de ese bloque.

El mismo sentido se va a expresar estos lunes, una vez finalizados ambos encuentros. De hecho, los legisladores bonaerenses planeaban ir ese mismo día a la Casa Rosada, pero el oficialismo provincial convocó a una sesión del Senado a último momento e impidió que pudieran ir todos ese mismo día.

Los diputados y senadores les van a entregar a las autoridades de la Secretaría General varios informes con todas las actividades realizadas en el primer semestre del año y una hoja de ruta de lo que planean hacer en la segunda mitad del año. Esos informes contendrán acciones políticas sobre diferentes temáticas: IOMA y la crisis sanitaria provincial, seguridad, gasto del Estado, reformas políticas, juventud, educación, sociedad y sector agropecuario.

La Libertad Avanza tiene 10 bancas en el Senado bonaerense. Su jefe de bloque es Carlos “Charlie” Curestis, una de las personas que conforman la mesa chica de Pareja. Además están Florencia Arietto, Betina Riva, Analía Balaudo, María Luz Bambaci, Gonzalo Cabezas, Matías De Urraza, María Cecilia Martínez, Luciano Olivera y Diego Valenzuela.

Ese número asciende a 20 en la Cámara de Diputados de la Provincia. Su jefe de bloque es Agustín Romo, uno de los principales miembros de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación ligada a Santiago Caputo, con quien trabaja prácticamente todos los días en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada.

De cara al año próximo, La Libertad Avanza ya diseña su estrategia para 2027 en la provincia de Buenos Aires con una premisa central: sellar acuerdos con el PRO, sectores del radicalismo y espacios vecinalistas para competir con chances reales en un distrito sin balotaje, donde una alianza podría llevarla a disputar cerca de 70 municipios en lugar de unos 25 si decide ir sola.

Con el aval de Karina Milei, Pareja empezó conversaciones con el presidente del PRO en la provincia, Cristian Ritondo, para fijar las primeras bases de un entendimiento. Ambos ya habían trabajado juntos en el armado de la alianza que compitió el año pasado contra el peronismo.

El nombre que hoy aparece mejor posicionado para la candidatura a gobernador es el del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El presidente Javier Milei se lo comunicó personalmente en más de una oportunidad y en el PRO remarcan que combina alto conocimiento público con dos victorias legislativas en territorio bonaerense.

Ritondo resumió el criterio que intenta ordenar la negociación con una fórmula basada en mediciones: “En cada municipio va el que mejor mida, con encuestas en la mano. Donde el mejor sea del PRO, lo ponemos nosotros. Donde el mejor sea de LLA, va LLA. Lo que importa es sumar y derrotarlo al kirchnerismo. Eso es lo más importante. El PRO tiene mucho para aportar en esa construcción: estructura, fiscalización y dirigentes que ya conducen”.

En tanto, La Libertad Avanza se prepara para presentar candidatos con alto nivel de conocimiento en distritos fuertes de la Provincia. Más aún donde cree que tiene posibilidades concretas de ganar.