La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le respondió este miércoles al abogado Claudio Dalbón, que representa a la AFA, y sostuvo que si en esa asociación son culpables "tendrán que pagar con todo el peso de la ley”.

“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia”, expresó la funcionaria desde sus redes sociales.

Dalbón había dicho que la causa por presunta evasión en la AFA es “política” y afirmó que se resolvería con la propia Karina Milei.

Noticia en desarrollo…

Fuente: NA