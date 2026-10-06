La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participaron de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro que se llevó a cabo en el Salar del Hombre Muerto, en La Puna, junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Durante la actividad se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en el desarrollo de las etapas III y IV de la iniciativa, que permitirá alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

En la actualidad opera una Planta de Hidróxido de Litio con una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales, a la que se suma la nueva Planta de Carbonato de Litio, con una capacidad de 23.000 toneladas por año.

El comienzo de la operación comercial estará acompañado por un período de aumento gradual durante 2027, mediante el cual POSCO llevará a la planta de manera progresiva hacia su capacidad de diseño.



Además el proyecto contribuyó a la generación de más de 5.000 puestos de trabajo, incluidos más de 600 empleos directos en POSCO Argentina.

La compañía trabaja junto a más de 270 proveedores locales y desarrolla iniciativas destinadas a las comunidades locales y originarias, entre ellas programas de capacitación en oficios, becas, asistencia médica, visitas educativas y acciones de desarrollo comunitario.

POSCO Argentina está presente en el país desde 2018 y desarrolla el Proyecto Sal de Oro en las provincias de Salta y Catamarca.

En la inauguración también estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Lew.

Fuente: Noticias Argentinas