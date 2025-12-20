Katia Bula heredó la pasión por el tenis desde muy pequeña a través de su padre Diego. Hoy, con 17 años, está cerca de concretar su sueño de viajar a Estados Unidos para desarrollar su camino en el circuito universitario. De paso por Gualeguaychú, para celebrar las Fiestas junto a su familia antes de regresar a Buenos Aires y sumarse nuevamente a la academia VC (Ventaja, Saque), fue entrevistada por Ahora ElDía. Con una madurez que excede a su edad, habló de sus inicios en el deporte, la influencia de su padre, la decisión de mudarse a Capital Federal a los 14 y sus objetivos a futuro.

“Empecé a jugar a los 7 años en el club Neptunia. Arranqué en las canchas de pádel porque mi papá juega al tenis desde chico y lo veía con sus amigos. Un día le pedí que me enseñara y así fue como empecé. Después pasé a las canchas de polvo de ladrillo y más adelante entrené en Bolacua, un hotel con canchas de cemento, donde ya entrenaba todos los días”, contó. “Mi primer entrenador fue mi papá. Después hice algunas clases en Tenis del Sol con Ariel Zeballos y más adelante me fui a Juventud Unida con Ciro Delcanto, donde estuve varios años”, agregó.

Fue en Juventud Unida donde Katia comenzó a competir de manera regular y a perfilarse como una de las grandes proyecciones del tenis local. A los 9 años inició su recorrido en los torneos de menores y rápidamente llegaron los resultados. “En Sub 12 y Sub 14 me fue muy bien. Ganaba todos los regionales y entraba a todos los torneos nacionales, así que los jugaba siempre”, recordó.

Con esa misma convicción, tomó una decisión clave para su carrera: mudarse sola a Buenos Aires. “La determinación se dio porque mi hermana ya vivía allá. Mis papás me explicaron que si quería seguir mejorando y tomármelo más profesionalmente tenía que irme. A mí me encanta asumir desafíos nuevos, así que no lo dudé. En 2022, con 14 años, me fui a vivir con ella”, relató.

Este año, Bula finalizó el colegio de manera online a través del Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino (Seadea), una modalidad elegida por muchos deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, sus primeros tiempos en la Capital no fueron sencillos. “Cuando llegué empecé a entrenar en el Darling Club y estuve ahí desde mediados de 2022 hasta principios de este año. No me encontraba bien, no tenía motivación y los resultados no llegaban”, explicó.

El cambio llegó con una nueva etapa. “Decidí cambiar de aire y me fui al club VS. Fue totalmente para mejor: me cambió lo físico y lo emocional, dentro y fuera de la cancha. Los resultados acompañaron: gané dos torneos nacionales, llegué a semifinales y finales de regionales y también gané un regional”, detalló.

Sobre ese período de desmotivación, Katia reconoció que lo atravesó sin una contención psicológica profesional constante. “Tuve un bajón grande y no hice terapia de manera fija. Nunca encontré un psicólogo con el que me sintiera cómoda. Fue mucho trabajo personal: cambiar de aire, cambiar la cabeza y volver a disfrutar, porque no lo estaba disfrutando nada”, confesó.

Con el secundario ya finalizado, su objetivo ahora es claro: profundizar el estudio del inglés para dar el salto al tenis universitario en Estados Unidos. “Lo principal es rendir los exámenes de inglés y seguir perfeccionándome. Desde chica estudio, así que en eso me voy a enfocar. También necesito jugar más torneos ITF, que son internacionales y profesionales. El nivel es muy exigente, pero la idea es afrontarlos y sumar experiencia”, explicó.

“La idea es irme a Estados Unidos en agosto del año que viene o en enero de 2027. Depende de las ofertas que lleguen y de lo que busque. Mi anhelo es irme, estudiar y jugar allá. Y si me va bien, en algún momento probar en el circuito profesional, pero eso será cuestión de tiempo”, agregó.

Katia se define como una jugadora agresiva y de mucha garra, con Rafael Nadal como referente. Aunque aún no tiene definida la carrera universitaria, adelantó sus intereses: “Me gusta mucho todo lo relacionado con la psicología, la filosofía y la gestión deportiva, así que seguramente vaya por ese lado”.

Por último, resaltó la dedicación que le exige el tenis desde muy chica. “Al tenis le dedico mi vida desde que tengo siete años y desde los nueve que compito. Entreno de lunes a viernes, empiezo a las nueve y media de la mañana y termino alrededor de las cuatro de la tarde”, señaló.

Y cerró con una reflexión íntima: “El sueño de cualquier chico o chica es jugar un Grand Slam. Uno se imagina llegar ahí y es algo que siempre voy a llevar en el corazón. Pero mi sueño principal desde chica es irme a estudiar a Estados Unidos, vivir allá y jugar al tenis”.

Logro inédito para el tenis local

Katia Bula se convirtió este año en la primera mujer de Gualeguaychú en ganar torneos nacionales de la escala Grado 2. Fue en las ediciones disputadas en Salta y en Neuquén, donde ganó en dobles junto a Guillermina Berlanda (Santa Fe) y Jackeline Silva (Buenos Aires), respectivamente. Además, participó en todos los certámenes grandes de menores que se disputaron en la temporada (Mendoza, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Salta, y Neuquén).