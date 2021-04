Katia Bula, la promesa del tenis de la ciudad que sueña a lo grande

“He hecho básquet, fútbol, vóley, canto, muchas cosas. Pero lo mío es el tenis”, afirmó Katia, con seguridad de adulta. Y contó que el próximo 23 de abril disputará un nuevo torneo Regional en Concordia, y, en el caso que gane esta competencia (hace dos años las viene ganando a todas) el 17 de mayo disputará el Nacional, a desarrollarse en Buenos Aires.

La joven promesa del tenis local practicó en Neptunia hasta hace poco más de tres años, cuando llegó a Juventud Unida. En la actualidad, encabeza el ranking Regional, en la categoría Sub-14, y es número 17 a nivel nacional.

“El año pasado llegué al noveno puesto del ranking nacional, pero cada año se comienza de nuevo. Para este 2021 el objetivo es volver a meterme entre las diez primeras”, expresó la joven que generalmente entrena con tenistas varones, por la sencilla razón de que son muy pocas las mujeres en competencia.

“Hace dos años y medios, entreno en el Centro de Entrenamiento Castagnaro, de Juan Carlos Castagnaro, en Buenos Aires. Todos los años hago la pretemporada allá, que es durante enero y febrero, y después, en el año, estoy yendo todos los martes, para tener mejor competencia. Eso lo puedo hacer porque una vez fui a jugar un torneo allá, me vieron y me ofrecieron una beca”, contó.

Y, sobre sus deseos más profundos en el mundo del tenis, dijo: “Mi sueño es poder ir a una de las universidades de Estados Unidos. Desde chica tengo ese objetivo. Para llegar ahí, que no sólo jugás al tenis, sino que también tenés que estudiar alguna carrera, hay que hacer buenos papeles en torneos nacionales e internacionales”.

“Esa posibilidad puede aparecer a los 16 años, más o menos, por eso me quiero preparar de la mejor manera posible, y disputar la mayor cantidad de competencias que pueda. El objetivo de este año es jugar y hace un buen papel en los torneos nacionales, para lo cual tengo que ganar los regionales, primero”, contó la gualeguaychuense que tiene entre sus referentes a Serena Willams, Naomi Osaka y Rafael Nadal.

Katia disfruta de jugar al tenis como de ninguna otra cosa. Tiene amigas en “todos lados”, y, gracias al deporte, ha recorrido buena parte del país, Uruguay y Bolivia. También es consciente que hacerlo demanda un esfuerzo enorme por parte de su familia. “Sé que no es fácil, pero hasta ahora he podido estar en todas las competencias. Deportivamente hago todo para superarme cada día y sé, también, que es la única manera de que se me abran otras puertas”, concluyó.