La tenista gualeguaychuense Katia Bula participó del 23 al 27 en el Torneo Nacional de Menores, que se desarrolló en Neuquén y reunió a los mejores jugadores -masculino y femenino- del país.

Bula tuvo una destacada participación en el certamen, dado que llegó a cuartos de final en singles y se consagró campeona en dobles, para lograr su segundo título en un Nacional, después del que había logrado este año en Salta.

Además, estuvo en los seis torneos grandes de la temporada (Mendoza, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Salta, y Neuquén), jugó más de 20 campeonatos y terminó el año en el puesto 7 del ranking femenino de menores Sub 18.

También, compitió contra jugadoras más grandes en torneos profesionales, en los cuales logró superarla Qualy y meterse en los cuadros principales. El objetivo de Katia Bula para 2026 será consolidarse entre las mejores del país y prepararse para en un futuro jugar en el tenis universitario de los Estados Unidos.