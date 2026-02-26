Ke Personajes llegó a uno de los Festivales más prestigiosos como Viña del Mar desplegando toda su esencia en una presentación colmada de alegría, emoción y pusieron de pie a todo el público. Además, se llevaron las Gaviotas de Plata y Oro.

Con una lista de temas que marcan historias, la banda se destacó con “Ya no vuelvas”, “Adiós Amor”, “Pobre corazón”, “Un finde” y muchas más.

A lo largo de la noche, y ante el despliegue escénico que los caracteriza, emocionaron a toda la Quinta Vergara con una interpretación excepcional de “My Immortal”. Además, recibieron dos gaviotas y coronaron un debut inolvidable en el Festival más importante de la escena musical.

Luego de un debut arrasador, la banda confirmó su regreso a Chile para el día 30 de agosto en el Movistar Arena donde harán bailar, emocionar y vivir una experiencia única a través de sus éxitos.

La banda fue parte de una noche histórica tanto en su carrera musical que se encuentra transitando su constante y merecido ascenso con importantes reconocimientos y expandiendo su música inspiradora por nuevos horizontes. También marcó un momento clave en Viña del Mar, haciendo regresar la cumbia al Festival luego de cinco años que no se presentaba este género.

Este año, Ke Personajes continuará su gira en México, donde tendrán su show en solitario el día 12 de marzo en el Showcenter Complex. Mientras que el 14 de marzo serán parte del prestigioso Vive Latino, en CDMX, allí compartirán cartel con legendarias figuras a nivel mundial.

Finalmente, el 10 de julio, Ke Personajes realizará su participación en España donde el Campo de Fútbol El Paso de Tenerife será testigo de la fiesta insuperable que sólo la banda sabe desplegar haciendo vibrar a miles de personas.

Ke Personajes cerró el 2025 sorprendiendo a su público con el estreno de su EP “Odisea” en vivo desde Ferro recordando un show brillante donde desplegaron una puesta audiovisual única y deslumbrante. La banda estrenó los grandes éxitos rindiendo homenaje a reconocidos artistas que aún marcan nuestra vida con invitados de lujo.

A través de este material conformado por 11 canciones, Ke Personajes se unió a Karina, Antho Mattei, Hernán Narváez y Nonpalidece. Además, incluye la zapada que unió generaciones y marcó un emotivo momento durante el show con la participación de Pinky sd, El mago y la nueva, Los turros y Chili Fernández, quienes acompañaron a la banda con canciones legendarias.