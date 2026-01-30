El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó este viernes su fuerte rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el presidente Javier Milei, señalando que la iniciativa oficialista “no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”. Según advirtió, la propuesta podría afectar de manera directa a uno de los derechos más valorados por los trabajadores: el de descansar y tomarse vacaciones.

En un mensaje publicado en la red social X, Kicillof alertó sobre las consecuencias que la reforma podría tener sobre las condiciones laborales de los argentinos. “Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”, escribió el mandatario provincial.

Para reforzar su crítica, el gobernador compartió un video de la última conferencia de verano, donde recordó los datos de una encuesta que resultan preocupantes: según ese sondeo, el 57% de las familias argentinas no pueden tomarse sus vacaciones anuales. “Estos números muestran que todavía hay mucho por mejorar en materia de derechos laborales y calidad de vida para los trabajadores”, señaló.

El proyecto de reforma laboral del Gobierno busca, entre otras medidas, reducir el costo de las indemnizaciones, modificar el modelo de financiamiento de las mismas a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral bajo la órbita de la ANSeS, habilitar a los empleadores a fraccionar las vacaciones de sus empleados y recortar las contribuciones patronales.

Kicillof sostuvo que estas modificaciones representan un retroceso en los derechos adquiridos y advirtió que podrían afectar la posibilidad de que los trabajadores disfruten de períodos de descanso esenciales para su bienestar físico y emocional. “No se trata solo de un cambio administrativo o económico, sino de cuidar lo que garantiza la calidad de vida de los argentinos”, concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas