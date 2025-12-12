El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró este jueves el nuevo puente Gogna sobre el río Luján y cuestionó al Gobierno nacional al afirmar que, “aunque (Javier) Milei nos quiera fundir, nuestra respuesta va a ser un modelo productivo”.

Durante el acto, del que participaron también el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Leonardo Boto, el mandatario provincial destacó la obra como parte de un plan estratégico para mitigar inundaciones y mejorar la conectividad en la región oeste de Luján.

La construcción del puente demandó una inversión de $3.217 millones e incluye también el puente de Los Huesos.La obra forma parte del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján y busca ampliar el escurrimiento del cauce y prevenir anegamientos.

El nuevo cruce, de hormigón, tiene 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho, dos carriles, veredas peatonales, desagües pluviales e iluminación LED. Reemplaza una antigua estructura que generaba obstrucciones durante las crecidas.

“Esta es una zona que ha sufrido muchas inundaciones y en la que muchos prometieron soluciones, pero luego no hicieron nada”, dijo Kicillof, y remarcó: “Nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir y aquí ya se pueden ver los resultados”.

Puede interesarte

A su vez, afirmó que la obra forma parte de una transformación más amplia: “El río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un atractivo turístico”, dijo y destacó que “es falsa la dicotomía entre Estado o mercado: hacen falta los dos para que la región se desarrolle”.

Por su parte, Katopodis señaló que “esta inauguración es parte de una inversión histórica” y subrayó que “no es verdad que el pueblo esté en contra de la obra pública”, mientras que Boto definió el puente como una obra “muy necesaria” para evitar inundaciones y valoró “la lucha de vecinos y vecinas”.

Durante la jornada, también se inauguró la planta de reciclado “Manuel Belgrano”, reacondicionada para la cooperativa “Cielo Abierto Tres Estrellas”, donde se entregó maquinaria, indumentaria y luminarias LED para espacios verdes, con la presencia de la ministra de Ambiente, Daniela Vilar.

“Frente a un Gobierno nacional que niega el cambio climático, en la Provincia abordamos las problemáticas socioambientales con políticas públicas efectivas”, aseguró Vilar.

“El Gobierno nacional celebra que volvió a endeudar al país por mil millones de dólares, pero nada de eso va a ser utilizado para realizar las obras que necesita Luján”, advirtió Kicillof, y concluyó: “Vamos a seguir inaugurando puentes, abriendo escuelas y generando mejores condiciones de vida”

Fuente: NA