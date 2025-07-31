El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que “el cambio climático es una realidad urgente que hay que atender con políticas concretas" y utilizó como ejemplos las inundaciones que sucedieron en Bahía Blanca y en el norte de la provincia.

Estas declaraciones sucedieron luego de la apertura de PRECOP, un evento que se realiza en la Universidad de Lomas de Zamora y que tiene como eje la Agenda Ambiental Latinoamericana; el mandatario provincial indicó que para su distrito esta “es una problemática central” y que, por ese motivo, crearon un Ministerio con el fin de solucionar los problemas que conlleve: “Estamos llevando adelante obras estructurales y necesarias para atenuar sus efectos”, añadió.

Por otra parte, apuntó contra el Gobierno Nacional debido a que el presidente Javier Milei negó la existencia del cambio climático en varias oportunidades y que, incluso, decidió retirar a la delegación argentina de la última Conferencia de Naciones sobre Cambio Climático (COP29) que se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán.

“El problema no es lo que piensa el Gobierno Nacional sobre la crisis climática, sino el daño que genera por defender intereses que nada tienen que ver con el bienestar de la gente”, manifestó Kicillof.

Para finalizar, el gobernador destacó que este evento es “un espacio clave” para continuar las planificaciones de políticas conjuntas y “sumar fuerzas para defender los derechos de nuestro pueblo”.

PRECOP finalizará mañana viernes 1 de agosto y reunirá a diversos protagonistas y profesionales del medioambiente, con el objetivo de debatir y construir “una hoja de ruta hacia la COP30 en Brasil”.