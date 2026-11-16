El gobernador bonaerense Axel Kicillof registra apenas un 23,1% de imagen positiva en Entre Ríos y un 69,5% de negativa, según el ranking provincial de CB Global Data correspondiente a noviembre de 2026. La provincia se ubica entre los tres distritos donde peor valoración tiene el mandatario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, enfrenta un escenario particularmente adverso en Entre Ríos. De acuerdo con el último ranking de imagen positiva por provincias elaborado por CB Global Data, el mandatario obtiene apenas un 23,1% de valoración favorable en territorio entrerriano, mientras que su imagen negativa alcanza el 69,5%.

Los números ubican a Entre Ríos en el puesto 22 de las 24 jurisdicciones relevadas y dentro del grupo de las ocho provincias donde Kicillof registra sus peores resultados. Solamente Mendoza, con el 21% de imagen positiva, y Córdoba, con el 20,6%, presentan indicadores más bajos.

El rechazo también aparece entre los más elevados del país. Con un 69,5% de imagen negativa, Entre Ríos se posiciona entre las tres jurisdicciones con mayor nivel de desaprobación hacia el gobernador bonaerense, detrás de Córdoba (73,3%) y Corrientes (69,8%).

Además, el relevamiento muestra un leve retroceso respecto de septiembre, cuando Kicillof tenía un 23,3% de imagen positiva en Entre Ríos. La caída fue de 0,2 puntos porcentuales.

El contraste es significativo con otras provincias, donde el mandatario conserva mejores registros. Santiago del Estero encabeza el ranking de imagen positiva con el 51,9%, seguido por Formosa (47,3%) y la provincia de Buenos Aires (43,7%).

De esta manera, Entre Ríos aparece como uno de los territorios más adversos para Kicillof en términos de opinión pública, con casi siete de cada diez encuestados expresando una imagen negativa del gobernador.