En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Kueider admitió que le “molesta” que lo califiquen cercano a La Libertad Avanza más que al peronismo: “Me molesta todo lo que tiene que ver con cosas que no son ciertas o que son injustas como calificarme de traidor y querer pedir mi expulsión del partido, o cuando se hacen ese tipo de acusaciones porque estuviste charlando con los pibes libertarios. Pero son cosas de la política, son especulaciones propias de ese tipo de circunstancias”.

Como ejemplo, criticó que “cuando hace un año y pico Rogelio Frigerio fue a mi despacho para charlar sobre la ley de tarifa eléctrica, algo que en toda la provincia estaban demandando y con asambleas de vecinos reclamaban a las cooperativas eléctricas y a Enersa en Paraná por el aumento desmedido del consumo eléctrico, la noticia no fue esa, sino que especulaban sobre qué estarán tramando o qué acuerdo estará haciendo Kueider con Frigerio. Todas especulaciones menores propias de quienes están únicamente pensando en la cuestión política, electoral, o están con el chip puesto de la política y no de lo que le pasa a la sociedad”.

Sobre la posibilidad de presidir la comisión bicameral de Inteligencia, explicó: “Las Cámaras se van turnando para presidir la comisión bicameral, estaba Leopoldo Moreau por Diputados y ahora le corresponde al Senado proponer al presidente; y si se mira en la página del Senado está publicado que hay cuatro miembros designados de distintos partidos: uno del PRO, uno del radicalismo y otro propuesto por el bloque Unidad Federal, que soy yo. Había trascendido y es vox populi que la vicepresidenta Victoria Villarruel quería proponer al misionero Martín Goerling. A mí hace 10 días atrás me llamó el presidente del bloque oficialista, (Ezequiel) Atauche, diciéndome que tenía instrucciones de la Casa Rosada de hablar conmigo para ver si me interesaba presidir la comisión de Inteligencia dado que pensaban que debería ser alguien de la oposición, pero con una postura racional, responsable y no podían dársela a alguien que esté especulando políticamente y que utilice la comisión para hacer politiquería. Yo le respondí que no tenía problemas, que podía presidir la comisión pero que tuvieran en cuenta que mis posiciones son de oposición: yo promoví el rechazo del DNU, cuando se trató la Ley Bases promoví que se eliminen todos los puntos lesivos para la comunidad como el RIGI que lo voté en contra, que se excluyan los organismos de la cultura de la ley para la intervención y que se excluyan organismos para la privatización. Me contestaron que se aceptaba mi postura porque era racional y constructiva y que la sociedad estaba demandando ese tipo de acciones. Eso quedó ahí, no hablé nunca más con nadie y es el gobierno quien está en este momento resolviendo una cuestión más bien interna con esta cuestión”.

En tal sentido, consideró que “deberían resolverlo rápidamente porque querían constituir la comisión en agosto”.

Consultado por el control de los recursos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y sus gastos reservados, sostuvo que “la comisión bicameral está justamente para controlar eso, es una comisión que no fue creada por el Congreso sino por la propia ley de Inteligencia y todos los pedidos de informes que haga la bicameral son obligatorios de responder para la comisión de Inteligencia y tiene sanciones muy graves. Incluso, si se cita a asistir a la comisión a reuniones que generalmente son secretas, tienen la obligación de ir todos los funcionarios que la integran, bajo pena de ir preso. Por eso es importante el control de la bicameral porque en los últimos tiempos no hemos tenido buenas noticias del trabajo de algunos organismos de inteligencia o, en realidad, de algunos funcionarios del gobierno que la han usado para otra cosa”.

Admitió que ante la complejidad e importancia del trabajo “el desafío es muy grande y de ahí que, para mí es un halago que me propongan integrar esa comisión y que me hayan manifestado que uno de los motivos para esa propuesta es que hemos demostrado en el Congreso que trabajamos con seriedad y responsabilidad y no nos dedicamos a hacer politiquería. Me parece importante este tipo de propuestas, fundamentalmente porque es un organismo que ha ido utilizado por algunos dirigentes para otras cosas, y es ahí donde el control se hace necesario e importante”. Recordó asimismo que “a la comisión la integran 14 miembros, siete diputados y siete senadores”.

Kueider aclaró que, “por ley de Inteligencia y reglamento, hasta que no se elijan las nuevas autoridades de esta comisión continúan a cargo las autoridades actuales, como el caso de Leopoldo Moreau que la preside hasta que se resuelva una nueva integración” y también refirió que “la comisión tiene la potestad de investigar todo lo vinculado al funcionamiento de los organismos de inteligencia, adónde gastan la plata, y demás; e incluso ya debería estar consultando si se están tomando medidas de precaución frente a las amenazas de Irán. Es un organismo importante que tiene que controlar absolutamente todo”.

Por otra parte, sobre su relación con Santiago Caputo, quien lo habría propuesto para presidir la bicameral, reveló: “Hablé una o dos veces con él en función de la Ley Bases cuando estábamos trabajando con el tema de Salto Grande. Las cosas que se han charlado con él han tenido la firma del Presidente, por lo tanto, es un operador válido claramente, y es archi conocido por todo el mundo que en el gobierno hay poca gente que rodea al Presidente y que tienen influencia o determinación a la hora de la toma de decisiones”.

La situación provincial

Sobre su propuesta para que Juan Carlos Chagas integre la delegación argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y el acuerdo logrado con Frigerio, Kueider indicó: “Cuando logramos sacar ese decreto –que algunos le quisieron bajar el precio pero que forma parte de otra jugada mucho más importante en el tema de la energía, aunque algunos no la alcanzan a ver- recibí un llamado del gobierno provincial para que proponga algunos nombres, sin compromiso de designación. No sé si lo de Chagas va a prosperar o no, está en manos del gobernador que tiene la potestad y la libertad de decidir y aceptar sugerencias o no”.

Acotó: “Sugerí el nombre de Chagas y de varios más, porque Chagas tiene experiencia en el tema, ya fue presidente de la delegación, estuvo en Enersa y conoce el tema energético, no es ningún improvisado en la materia y puede aportar”. Y se negó a difundir los demás nombres que propuso.

En cuanto a la “jugada más grande” que mencionó, explicó que “hay un programa de desregulación del gobierno, una parte que se aprobó en la ley que se votó y determinaba en su parte energética que por la desregulación las distribuidoras iban a poder comprar directamente la energía a las generadoras. La parte tres es que, cuando eso se reglamente o cuando la desregulación esté afinada y se sepa cómo va a ser ese procedimiento y qué rol van a cumplir las binacionales que son Salto Grande y Yaciretá, y como acá hay una Comisión Técnica Mixta que administra y gerencia la represa de Salto Grande, la gestión que estamos realizando es que en el marco de la desregulación sea la Comisión Técnica Mixta la que venda la energía a las distribuidoras. Eso significa que va a tener un rol preponderante a la hora de negociar el precio de la energía con las distribuidoras”.

“La parte dos tiene que ver con las partes uno y tres, porque si nosotros somos los que designamos los gerentes vamos a tener un rol más que importante a la hora de determinar el precio de la energía y por primera vez en la historia vamos a poder hablar de energía más barata para los entrerrianos, lo que permitiría fomentar la producción, la industria, y potenciar el crecimiento y desarrollo económico de Entre Ríos. Sería un despegue fenomenal y una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar. Esa es la negociación por Salto Grande, algunos le bajan el precio porque piensan que es para nombrar algún delegado, cosa que se podría haber logrado de otras mil maneras y no haciendo semejante quilombo (sic). Algunos están para bajarle el precio a las cosas porque cuando tuvieron la oportunidad de resolver no lo han resuelto ni han hecho nada”, explicitó.

En otro orden de cosas, sobre la causa Securitas que investiga a los hermanos paranaenses Claudio y Marcelo Tórtul aseguró: “Me enteré por los medios de esa causa, no tenía idea del tema ni sé quiénes son. Nunca tuve relación, no los conozco ni de vista. Hubo publicaciones falsas que hizo un periodista de Paraná, pero no tengo inversiones en el edificio de los Tórtul, es falso”.

Consultado por su futuro político, Kueider señaló que “por ahora, pienso en terminar mi mandato y dejarles a los entrerrianos cosas importantes, como las que estoy peleando permanentemente, muchas veces en soledad; una vez que culmine mis objetivos principales por los cuales ocupo este cargo, evaluaré oportunamente si corresponde o no, si hay voluntad en la sociedad de seguir apoyando a un senador que pelea por los intereses de ellos y lo ha demostrado cuando se ha enfrentado hasta con el Presidente de la Nación para pelear por el federalismo y por los derechos que le corresponden a los entrerrianos. Será una evaluación oportuna”.

Ante la posibilidad de que Milei le ofrezca ser candidato por LLA, definió: “Yo soy peronista y jamás traicioné al peronismo como han hecho muchos otros, salvo que me quieran echar por alguna otra cuestión vinculada a la falta de conducción que hay. Pero yo soy peronista y siempre voy a ser peronista”. En cuanto a las posibles sanciones que analizaba el PJ entrerriano, aseguró: “A mí no me notificaron nunca de nada, ni antes ni después. Todo fueron declaraciones mediáticas, pero a mí, personalmente, nadie me notificó de nada; y muchos de los que hicieron declaraciones tampoco me llamaron antes para preguntarme qué pensaba”.

En referencia a un posible armado disidente, sostuvo: “No estamos trabajando en ningún pacto con Milei ni con nadie. Acá hay que pensar en cómo reseteamos al peronismo, el peronismo tiene que resetearse, ha quedado en una posición muy vetusta, hoy está en una cacería de brujas, no tiene conducción ni a nivel provincial ni a nivel nacional y está a la deriva. Hay que construir otro peronismo, no buscar otro partido”.

“Hasta el 10 de diciembre Gustavo Bordet fue el presidente del partido y ejerció la conducción, estuvo en el armado electoral el año pasado junto con el candidato que fue Beto Bahl. En diciembre se terminó, hoy hay otras autoridades partidarias, pero no está reflejándose eso en una conducción. Me parece que hoy, el rol de conducción del partido podría asumirlo más bien Rosario Romero, la intendenta de Paraná, que tiene la fortaleza de ser intendenta de la ciudad más importante de la provincia y tiene una posición mucho más amplia del peronismo que algunos dirigentes actuales”, planteó.

Por otra parte, sobre su relación con Bordet apuntó: “Gustavo ha manifestado una distancia, pero yo no he tenido ningún problema con él, no hemos tenido ninguna discusión, ningún desencuentro. Entiendo que él ha manifestado que está distanciado, pero yo no le he hecho nunca, y ya expliqué que eso se debe a que, cuando me toca tomar decisiones en las cuales él no está de acuerdo toma esa actitud de distanciarse o decir que no es parte de mi decisión; lo cual es totalmente cierto”.

Fuente: Análisis Digital