Kueider: "El gobierno nacional hace campaña con recursos de la provincias"

"Como bien dijeron los gobernadores, nunca vamos a estar en contra de medidas que tiendan a aliviar la terrible situación que está sufriendo nuestra gente. Pero no podemos permitir que el gobierno nacional intente meterle la mano en el bolsillo a recursos que no les pertenece poniendo en un serio riesgo la estabilidad de las provincias", advirtió Kueider que también estuvo con el diputado nacional, Juan José Bahillo y el ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay.

El actual secretario General de la Gobernación se refirió a las medidas anunciadas la semana pasada por el presidente Mauricio Macri que "luego de una gran derrota en las PASO intentó congraciarse con las amplias franjas de la población que le mostraron su rechazo haciendo anuncios netamente electoralistas que no modifican en nada el modelo económico de estos tres años y medios que no para de cerrar fábricas y comercios". "Estas medidas no son ni siquiera un parche.

El lunes el gobierno nacional dejó librado el dólar y produjo una fuerte devaluación que redujo la capacidad de los salarios entre un 25 y un 30 por ciento, y a los dos días intentó dar un gesto de falsa amabilidad pidiendo disculpas y dispensando un bono de 2000 pesos. Es, cuando menos, una tomada de pelo para la gente. Por cosas como esta perdieron tan ampliamente las elecciones y van a volver a ser derrotados el 27 de octubre", adelantó Kueider.

"Sin embargo, lo que es aún más grave, es que la administración Macri lleva adelante estos malos parches con recursos que no les pertenece, que son de las provincias y los municipios, porque son coparticipables, como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Y lo hace de manera unilateral, inconsulta, sin ningún tipo de compensación para las provincias que ponen el 57 por ciento del costo fiscal", expresó.

Además, "el gobierno nacional no se sonroja al violar leyes para tratar de mejorar en una elección, ya que con estas medidas se vulneraron las leyes del Pacto Fiscal que tanto esfuerzo y consenso nos llevó y la Ley de Presupuesto vigente, poniendo en un serio y delicado riesgo el normal funcionamiento de las provincias, cientos de municipios, y con ello la gobernabilidad y la paz social en gran parte del país".

Por último, Kueider celebró "la unión amplia y responsable de los gobernadores que lleva un poco de racionalidad ante un gobierno nacional que enrarece decididamente el clima en vísperas de una nueva campaña política", y destacó que la declaración emitida hoy por los mandatarios reunidos en Buenos Aires fue "en plena sintonía por la expresión que llevaron a cabo ayer los intendentes justicialistas de toda Entre Ríos que también se ven fuertemente afectados por la desesperación y la desfachatez del gobierno nacional".