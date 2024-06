Esto es así en la medida que permitirá a todas las generadoras negociar, en forma directa con las distribuidoras, la venta de energía e incluso su precio. Por eso, “una conducción plenamente entrerriana del lado argentino del complejo binacional podrá pactar directamente con Enersa y demás distribuidoras entrerrianas la venta de la energía que produce”. De esta manera “tendremos una herramienta para motorizar el desarrollo de todos los sectores productivos de nuestra provincia y llegar con una tarifa preferencia a los vecinos”.

Por otra parte, Kueider señaló que están equivocados quienes dicen que no se cambia nada con este decreto ya que “basan en un texto de una normativa que no fue definitiva”. Señaló en este sentido que en la primera acta acuerdo que se hizo se estipulaba que a los delegados los ponía la Provincia. Sin embargo, esto no quedó firme lo que obligó a hacer una nueva acta acuerdo, que incorporó a Misiones en el reparto de los excedentes, quitó toda referencia a la designación de los delegados de Salto Grande, y expresamente dejó anulada la anterior acta acuerdo”.

La primera de las actas, fechada el día 5 de febrero de 1998, sostenía en su artículo 4 que “el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, propondrá al Poder Ejecutivo Nacional, tres (3) personas para ser designadas Delegados Nacionales ante la Comisión Técnica Mixta Salto Grande”. Sin embargo, ese texto fue reemplazado por otro, fechado el 7 de abril de 1998, del que desapareció toda referencia a la modalidad de designación de los Delegados. Razón por la cual, el Gobierno Nacional nunca tuvo obligación legal alguna de consultar a Entre Ríos.

El senador Kueider remarcó que el decreto que emitió hoy el Gobierno Nacional sobre esta cuestión vuelve una exigencia que Nación designe la conducción de Salto Grande en base a lo que proponga la provincia de Entre Ríos.