El legislador del Frente de Todos estuvo bastante tiempo en el ojo de la tormenta por ser uno de los pocos que no adelantó opinión sobre el tema hasta el momento de firmar el dictamen de comisión, aunque con disidencias.

Su postura se plasmó en un voto a favor tras acordar con el Ejecutivo un veto parcial a la ley sancionada. En ese veto se prevé que se elimine la palabra “integral” al concepto de “salud integral”. Refiere a las condiciones en que se habilita el aborto después de la semana 14, instancia en la que rige el Código Penal vigente desde 1921.

La nueva ley no ha sido publicada para esta hora (21 del día jueves 14) pero Kueider da por hecho que el Presidente cumplirá con lo convenido. “Es lo que acordamos en una reunión. Lo hablamos personalmente. Él estaba de acuerdo con lo que planteamos”, destacó el dirigente de Concordia que repasó que los argumentos centrales fueron expuestos en el recinto por su par de bancada, Alberto Weretilneck.

Para la medianoche se publicó la ley incluyendo el veto parcial acordado con los dos senadores.

En su caso, confirmó las versiones que circularon en Entre Ríos. No hizo su discurso por problemas en la cámara de la computadora con la que estaba logueado en la sesión. “Se vio la posibilidad de que pudiera hablar y que sólo se emitiera el audio pero no me pareció. Menos aún con las horas que ya llevaba la sesión”, contó.

“Nosotros entendemos que el concepto de salud integral es muy amplio. Es el de la OMS pero esta idea de salud integral termina en una ambigüedad que puede traer cuestiones judiciables y deja abierta además la posibilidad de demasiada interpretación”, recordó los argumentos esgrimidos por estos dos senadores del peronismo que sumaron su voto a condición de que se revisara este punto.

Contó que también hubo acuerdo respecto de otros aspectos que debieran ser contemplados en la reglamentación de la ley. Refieren, entre otros asuntos, a asuntos puntuales de la IVE en el caso de menores y a la objeción de conciencia.

El debate y el mientras tanto

“Hubo intervenciones interesantes”, evalúa ahora Kueider. “Me gustó el mensaje de la senadora (Gladys) González (del PRO). Fue una exposición muy sentida, muy valiosa para mí personalmente. Muy interesante porque desnuda un montón de cuestiones que hay sectores que no terminan de admitir, que tienen posiciones muy cerradas”, aseveró.

Con relación a las interpelaciones de uno y otro sector, y desde el poder político, para que vote de una u otra manera, Kueider afirmó: “He recibido presiones por todos lados pero la verdad es que uno tiene un poco el cuero duro y hay cuestiones que no te afectan de manera de que te hagan dudar de tu posición”.

“Yo estaba a favor de un proyecto de despenalización, ampliando lo que está vigente, contemplando nuevas situaciones. Se votó un proyecto de legalización. De todos modos, acompañé tras el acuerdo de este cambio que conversamos con el Presidente y con la certeza de que hay una lucha de las mujeres que viene avanzando y que esta ley tarde o temprano salía”, evaluó en diálogo con Página Política.

Añadió, además, que en todas las exposiciones ante el Senado de los especialistas, “no hubo una sola posición que negara que el aborto clandestino existe. Es la única coincidencia que tenían absolutamente todos, estuvieran a favor o no en contra de la IVE. Nadie pudo negar que esto existe y que el Estado tiene que dar respuestas porque la criminalización tampoco existe. ¿O algún fiscal intervino cuando en las exposiciones se dio cuenta de los abortos, de las clínicas que lo hacen, etc?”, remarcó.

Finalmente, destacó que el gobierno de Fernández cumple, de este modo, “con una promesa de campaña, una promesa más que se cumple”. Y a modo de conclusión explicó su postura: “Quienes fuimos candidatos en la boleta no conocíamos el proyecto que se iba a presentar. Lo conocimos después y participamos del debate”. (Pagina Política)