En un nuevo intento por conservar sus fueros, el exsenador Edgardo Kueider presentó una cautelar en la Justicia con la que busca impedir que, de haber sesión el próximo jueves, la camporista Stefanía Cora, su reemplazante, se adueñe oficial y definitivamente de su banca en la Cámara alta, vacante desde su destitución a mediados de diciembre, luego de que un control policial lo sorprendiera con más de 200.000 dólares sin declarar, intentado cruzar de Brasil a Paraguay.

Kueider enfrenta un proceso judicial en el país vecino, en donde está detenido desde ese episodio. Además, y en el marco de una causa local anterior, que lo investiga por presuntos lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió su extradición.

“La realidad que motiva el pronto despacho y cautelar –dice la presentación– es que el próximo 20/02/2025 el Senado sesionará para comenzar a tratar el paquete de leyes que por sesiones extraordinarias convocó el Poder Ejecutivo […]en esa sesión, el Senado debe integrar la banca que corresponde a quien suscribe por ende, deberá tomarse juramento a la Sra. Cora”.

Kueider considera inválida la sesión por la que sus pares le quitaron su senaduría y sus fueros. Argumenta que debió haber sido presidida por Bartolomé Abdala y no por Victoria Villarruel, debido a que el presidente Javier Milei estaba de viaje rumbo a Italia y ella tenía que tomar su lugar al frente del Poder Ejecutivo.

Sostiene, además, que su banca aún se encuentra en disputa, porque todavía resta que la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo se pronuncie sobre el recurso que presentó.

La jura de Cora, esgrime Kueider, podría derivar en un “verdadero escándalo jurídico”, puesto que habría “dos senadores por la misma banca, lo que ocasionaría no solo un desbaratamiento de derechos para quien suscribe y para el electorado, sino además, un perjuicio económico para el país”.

“Habrá dos senadores a los cuales habrá que reconocerse sus derechos, dos dietas que se deberán abonar, dos equipos de asesores, etc.”, agrega.

La caída de Kueider

El 4 de diciembre, el dirigente entrerriano fue detenido junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa, en el Puente internacional la Amistad al intentar ingresar a Ciudad del Este desde Foz do Iguaςu con más de 200.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y $640.000 guaraníes sin declarar.

Luego de ser detenidos, ambos justificaron el dinero diciendo que era de la firma Golsur, de la cual Guinsel Costa dijo ser apoderada.

El 12 de diciembre, en una sesión especial, por 60 votos contra 6, el Senado destituyó a Kueider por “inhabilidad moral”.

En los diversos escritos que presentó ante la Justicia local, Kueider sostuvo que sus excolegas de la Cámara alta no habilitaron una instancia para que él pudiera realizar un descargo y defenderse de las acusaciones.

“El caso posee suma gravedad para la Nación –insistió en el último escrito– y genera un antecedente peligroso en el funcionamiento de uno los órganos más importantes del Estado, el Congreso Nacional”.

“El caso no está vinculado a la valoración moral de quien suscribe, sino a una cuestión legal clara: el modo en que se removió a un senador nacional fue ilegal y por ende, su banca no puede ser ocupada por otro elector hasta tanto no se resuelva la ilegalidad de base”, dice la presentación, que lleva el patrocinio del abogado Maximiliano Ruiz.

Cora quedó a escasos mil votos de convertirse en senadora por Unión por la Patria en las elecciones legislativas de 2019, cuando fue segunda en la lista que encabezó Kueider. De concretarse su nombramiento, Unión por la Patria pasará a contar con 34 legisladores en la Cámara alta.

Fuente: La Nación