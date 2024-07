El senador Edgardo Kueider se acerca a los libertarios luego de votar la ley bases y coquetea con la idea de ser candidato de Javier Milei el año que viene.

Kueider, que entró por la boleta de Alberto Fernández en 2019, se reunió con Juan Erro, presidente del Partido Libertario en Entre Ríos y unos de los referentes de Milei en la provincia que gobierna Rogelio Frigerio.

El senador peronista, convertido ahora en enemigo del kirchnerismo luego de aportar un voto clave para la ley bases, podría enfrentar a Gustavo Bordet, el ex gobernador que era su jefe hasta diciembre.

Su juego con los libertarios, sin embargo, no es una maniobra contra el peronismo, sino otra confirmación de que Milei prefiere postergar los acuerdos con el PRO y acordar con sectores del PJ. En una provincia gobernada por un ex ministro del PRO como es Entre Ríos, el acuerdo en teoría debería ser con el gobernador y no con la oposición.

Pese a esto, en el gobierno de Frigerio le bajan el tono a la foto y dicen que Erro habla mucho con la gente del gobernador. Además aseguran que Kueider también dividiría el voto peronista.

Fuente: La Política Online