El debate en comisiones del Senado de la Ley Bases comenzará la próxima semana. Kueider preside uno de los comités clave que integrará el plenario: el de Asuntos Constitucionales.



Kueider ya hizo saber que la determinación final sobre la iniciativa, que es clave para el proyecto político del presidente Javier Milei, es “compleja”.



El bloque de senadores de Unidad Federal aún no se reunió para analizar el texto de la nueva Ley Bases. Tras el episodio del primer proyecto, que cambió su texto decenas de veces y se cayó en el debate particular, la bancada optó por esperar el primer paso en Diputados para tener certeza a la hora de evaluar el articulado.



De la lectura concienzuda del despacho con media sanción saldrá la posición que tomarán, en conjunto o individualmente, los cuatro senadores de UF. La eventualidad de que haya libertada de acción es concreta. El alineamiento político de las provincias y los intereses de cada región influirán en la determinación final.



Además, en varias oportunidades UF articuló su posicionamiento con las representaciones patagónicas de Río Negro. Santa Cruz o Neuquén e incluso con los renovadores misioneros



Para el legislador entrerriano, la Ley Bases tiene artículos difíciles de votar. Esto le hizo saber a los operadores libertarios que comenzaron a hablarlo ni bien Martín Menem levantó la sesión de Diputados en la que se le dio media sanción.



La respuesta de Kueider, además, llevaba una pregunta con disyuntiva. Apuntaba a conocer cuál es la instrucción que tienen del Ejecutivo: aprobar el proyecto a libro cerrado, tal como salió de Diputados, o abrir el texto y la discusión por artículo.



En caso de registrarse la primera opción, la discusión en comisión será en vano, les señaló el senador entrerriano a los libertarios. Sin embargo, entiende que será la que buscará el oficialismo. Esta alternativa transformaría la posición del senador entrerriano en un “no a todo”. Dentro de los temas que más escozor le causan está la modificación del impuesto a las Ganancias, que hace que un sector de trabajadores vuelva a estar gravado. También la reforma laboral. Y, por supuesto, la previsional. A la delegación de poderes la mira de reojo.



Si, en caso opuesto, se habilita la modificación del texto Kueider no está cerrado a la discusión, ya que entiende que existen temas cuyo debate es necesario. La contra es que si se modifica en el Senado, el proyecto volvería a Diputados para ratificar las variaciones o rechazarlas.



(Fuente: APFDigital)