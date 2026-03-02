En una jornada marcada por la confrontación y la promesa de un cambio de era, se dio inicio a la apertura de sesiones ordinarias pasadas las 20 horas bajo la coordinación de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El presidente Javier Milei sostuvo que su espacio posee la fuerza necesaria para comenzar un nuevo capítulo en la historia nacional, impulsado por el respaldo ciudadano obtenido en las urnas. Durante su alocución, enfatizó que hace dos años el país se encontraba atrapado en un presente que destruía la fe, pero que actualmente existe un camino claro para hacer a la Argentina grande nuevamente.

En materia económica, el jefe de Estado defendió su gestión resaltando la reducción del déficit fiscal en cinco puntos desde el inicio de su mandato. Atribuyó este logro a la labor de Luis Caputo, a quien calificó como el “mejor ministro de Economía del mundo”, asegurando que su intervención fue la única vía para desatar el “nudo gordiano” del desastre heredado.

El clima en el recinto se tornó tenso cuando Milei se dirigió directamente a la oposición peronista, tildándolos de “delincuentes” y haciendo alusión a la situación judicial de Cristina Kirchner. “Va a seguir presa”, afirmó de forma tajante, refiriéndose a causas como Vialidad y los Cuadernos, mientras tildaba a la gestión anterior como la más corrupta de la historia.

Milei también apuntó contra la diputada del Frente de Izquierda Miriam Bregman, a la que burló con el apodo “chilindrina troska”.

“¿Qué le pasa a la chilindrina troska?”, ironizó Milei durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. El cruce se produjo cuando Bregman cuestionó desde su banca el mensaje de Milei en cadena nacional.

“(Nicolás) Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, sabes qué, tendríamos un problema muy grave porque ustedes no son más que el 5 por ciento”, dijo Milei y desató los cuestionamientos del Frente de Izquierda.

El discurso no ahorró calificativos hacia sus detractores, manifestando que le agrada “domar” y ver las reacciones de los sectores que denomina “kukas” ante sus medidas. Ante los abucheos, el líder libertario recordó a los legisladores presentes que él también es su representante máximo, “aunque no les guste”, y los acusó de no poder aplaudir por tener las “manos en los bolsillos llenos”.