Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, mantuvo una fuerte discusión con agentes de la Policía. Sucedió el domingo por la noche cuando el cantante regresaba a su casa en su auto junto a unos amigos, luego de presenciar el show que había brindando Daddy Yankee en la cancha de Vélez Sarsfield. Al llegar a la cabina del peaje de la autopista Ricchieri ocurrió el violento episodio.

La secuencia completa puede observarse en un video al que accedió Teleshow, que fue grabado por el celular por uno de los amigos de L-Gante, quien iba sentado en el asiento del acompañante. “¡Bajá Elián, bajá!”, le grita un policía al músico en reiteradas oportunidades. En un momento de la filmación se observa cómo uno de los agentes lo señala con una mano mientras que en la otra, colocada sobre el pecho, tendría un arma.

“¡Guarda el fierro, salame! Bajo del auto, ¿pero qué me venís a apuntar?”, dice Valenzuela apenas desciende del vehículo. “¡No me apuntes, no me toques!”, agrega, en medio de forcejeos con los policías. “¿Por qué me apunta con el fierro?”, vuelve a cuestionar L-Gante. Uno de los uniformados le pregunta si sabía que venía manejando a mucha velocidad por la autopista: “¿Sabés a cuánto venías?”. El artista responde: “A 100. ¿Cuánto da la calle?”.

Por unos segundos más sigue la discusión y los empujones. “¿Te hacés el policía, bobo, chup... pija? Vos sos policía, fijate cómo actúas de policía. Venís a patear el auto, pedazo de envidioso, gordo logi”, grita el cantante, furioso por el comportamiento de los integrantes de la fuerza de seguridad.

Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, habló con Teleshow y dio detalles de este episodio. “Elián venía del recital de Daddy Yankee, que era un todo un lío. Había un control policial y él no lo vio. Los policías sacaron las pistolas porque él no frenó”.

Al consultarle si iniciarán acciones legales por este acontecimiento, el abogado respondió: “Todavía no hablé ese tema con Elián. Pero el comportamiento salvaje del persona policial podría haber terminado en una tragedia. Tranquilamente, con esa impunidad podrían haber matado a Elián”.

Este lunes por la mañana en el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) pusieron al aire otro video de la discusión del músico con los policías. “Cuando llegó al peaje, cerca del Mercado Central, se produjo la detención”, informó Adrián Pallares. “Aparentemente fue por exceso de velocidad. Trataron de infraccionarlo y lo detienen en el peaje. Él sale muy sacado, empuja al policía. Le dice: ‘Bajá el chumbo’. La situación fue muy violenta y los testigos hablan de que duró dos horas”, agregó Rodrigo Lussich.

Por otra parte, L-Gante está enfrentado a Tamara Báez en una batalla judicial, luego de separarse en malos términos. La joven realizó una grave denuncia por violencia familiar, económica, patrimonial, acoso, amenazas y hostigamiento. También hizo un pedido de una restricción perimetral y el reclamo por la cuota alimentaria que le corresponde a Jamaica, la hija que tienen en común.

En una de las declaraciones más fuertes de la demanda, Báez se refiere a los motivos que la llevaron a abandonar la casa que compartían: “La actitud tomada por el señor Elián Ángel Valenzuela golpeando paredes, rompiendo puertas, generando daños en artefactos de la vivienda. Sus amenazas y violencia desataron en mí un miedo indescriptible, pidiéndole a mi hermano mayor que se quedara a pernoctar todas las noches conmigo, obligándome a retirarme a la casa de mi madre, ya que él entraba a cualquier hora a mi casa, ocasionando destrozos, amenazando a mí y a mi familia de forma continua..”.

Cipolla aseguró que ellos no fueron anoticiados respecto a ninguna de las mencionadas demandas: “No fuimos notificados de nada, chimento o puede ser que no avance la denuncia pero estamos a disposición de ellos, por ahora esto escala de forma mediática”. Luego, aseguró que su colega se comunicó con él el fin de semana: “Me dio a entender que hasta que no se solucionen aspectos como alimentos y comunicación, no le van a permitir ver a Jamaica. Si es así estaríamos iniciando las denuncias penales por impedimento de contacto, al recurrir esta práctica podríamos estar en presencia de un delito de extorsión”.

En ese sentido explicó que entre Valenzuela y Báez no hay nada regulado en lo que a cuota alimentaria o visitas respecta porque, según él “la otra parte no quiere”. Respecto a lo económico a diferencia de lo que dijo Merlo, aseguró que su cliente le entregó en septiembre a la madre de su hija 300 mil pesos: “No podemos entregar más porque no sabemos cuál es la pretensión, pidieron un millón de pesos mensuales, cosa que es ilógica y no quieren negociar”. Cipolla cree que la solución será “consignar el dinero de forma judicial”.