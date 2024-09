En una mesa junto a Mercedes Ninci, Florencia Raggi y Horacio Cabak estuvo L-Gante como invitado en La Noche de Mirtha. El cantante realizó un show, habló de su paso por la cárcel, contó cómo es la relación con Tamara Báez, pero lo primero que observó la diva fue su flamante sonrisa. El artista en su paso por Colombia cambió su estética dental y Mirtha Legrand bromeó al saludarlo.



“Bienvenido, L-Gante. Estás con comedor nuevo”, lanzó la conductora, provocando la risa de todos y del propio artista. “¡Así es! Me da pena usarlos”, arrojó, divertido mientras la animadora aseguraba que los tenía “lindos”. “¿Los estrenaste?”, indagó, con picardía. “Sí, sí. Tranquilo”, contestó él con humor. Unos minutos después el tema volvió.

Fue cuando la Chiqui quiso saber si el cumbiero estaba pendiente de las noticias que aparecen sobre su vida. “Lo último que surgió así de la nada fue que Álex Caniggia me empezó a criticar. No sé si lo estuvieron viendo”, comentó, sobre el cruce que tuvo con el mediático. “Lo único que falta es que te critique los dientes”, lo interrumpió Cabak, mientras Elián Valenzuela, su verdadero nombre, les contaba que eso había sido el centro de su pelea en las redes sociales.

“Yo recordé cómo tenía los dientes él cuando apareció por primera vez por estos lados”, lanzó, sobre el episodio. Hace pocos días el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia había tenido agresivos dichos sobre la nueva imagen del artista. “¿Vieron que L-Gante se puso los dientes baratos? Pero no la hizo completa. Si querés estar más facha, porque sos horrible, simio, hacete la jeta. Pero ya sabemos cómo dice el dicho: aunque la mona se vista de seda, mona queda”, había dicho, fiel a su estilo.

La respuesta del artista al hermano de Charlotte Caniggia no tardó en llegar. “Alex Caniggia, a quién querés descansar si cuando fuiste a lo de Tinelli por primera vez tenías los dientes peor que yo, boludo. Encima te dejás descansar por un poco de fama. Chau”, disparó, en un ida y vuelta que continuó.

Mirtha, por su parte, al tener como invitado al cumbiero quiso saber más sobre su cambio. “¿Cuánto te costaron los dientes?”, indagó. “Bueno, me quedó a pagar…”, bromeó, mientras daba la cifra que elevada cifra que desembolsó. “Creo que eran 500 cada uno”, reveló, importe que impactó a Mercedes Ninci. “¡¿500 dólares cada uno?! Carísimo”, lanzó, impactada.



En ese momento Mirtha recordó cuando el cantante, que está promocionando su nuevo disco, llevaba lo que se conoce como un parrilla de oro, una dentadura postiza muy común en el mundo del hip hop de oro puro. “Tenía. Pero como ahora tengo la dentadura diferente los tengo que moldear otra vez. No me di cuenta de eso”, aseguró, mientras que tanto Cabak como Mirtha halagaban su renovación actual.

“Ahora no te pongas nada. Los tenés hermosos, nene. Dejalos que se vean”, expresó el exconductor de La jaula de la moda. “Los dejaré de regalo para alguien especial”, concluyó, con humor.

Una semana antes, en su viaje por Medellín, lugar donde dio varios shows, compartió fotos del tratamiento estético que se realizó. La nueva dentadura del cumbiero es el resultado del trabajo realizado por una reconocida odontóloga de la tierra cafetera que es famosa por haberle realizado este procedimiento a varios artistas como Rauw Alejandro y los integrantes del grupo Jowell & Randy.

“Excelente trabajo. Me voy súper feliz y también volveré pronto”, compartió el músico junto a una imagen de su nueva sonrisa, junto a un antes y un después de su cambio. “Acuérdense bien de este”, escribió, mientras ponía una foto previa al procedimiento. “Que llegó este”, completó, junto a una selfie luciendo su flamante imagen.



Fuente: Infobae