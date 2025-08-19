Luego de que se diera a conocer el hecho, Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara Báez, expuso cuál es la deuda que mantiene el músico y cuál es el reclamo económico de su defendida.

“Nosotros sí o sí queremos que Jamaica reciba lo que por derecho corresponde, que son alimentos, nada más. Defendemos a la menor porque son derechos que ella tiene y si él no cumple, vamos a seguir solicitando medidas al respecto”, aseguró en A la tarde (América).

Puede interesarte

Vale recordar que L-Gante sostiene que más allá de la plata que paga por cuota alimentaria, también le da dinero a Tamara para que se maneje en el día a día. En ese sentido, el letrado sostuvo que no solo desconfía de esa versión, sino que sería un proceder incorrecto: “Cuando uno paga mal, paga dos veces. Si es verdad que él le da plata, que no creo, porque si no Tamara me lo hubiese dicho… Bueno, si paga mal, que pague dos veces. Va a ver cómo va a pagar bien”.

Luego, precisó cuánto debería pagar el referente de la cumbia 420 para poder irse del país: “Tiene que pasar 5.000 dólares. ¿Por qué? Porque él tiene un buen ingreso, no es un empleado común de cualquier fábrica o una persona trabajadora… que incluso pasan mucho más que él”.

Puede interesarte

Y agregó: “Él tiene ingresos en Europa, en otros países, y bueno, por el ingreso que tiene, se determina el monto. Nosotros pedimos 10.000 dólares que sea para Jamaica, y en este caso… La Justicia dijo 5.000”.

Por otra parte, remarcó que este conflicto se mantiene desde 2022. “Dijeron que tenía que darle 5.000 dólares, pero él la convenció a Tamara para darle 300.000 pesos. Él es duro para largar plata” (Fuente: Cuestión Entrerriana).