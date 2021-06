La 25, en alquiler: son casi 30 los locales vacíos a lo largo de la principal calle de la ciudad

El dólar está planchado hace un buen tiempo, el gobierno se ilusiona con los números de la recuperación industrial o de la construcción, y muestra indicadores que comparados con el 2020 y algunos incluso con el 2019 (pre-pandemia) le dan favorables. Sin embargo, sigue sin poder domar la inflación que acumula 21,5% en los primeros cinco meses de 2021 y un 48,8 interanual, lo que hace que el poder adquisitivo de los vecinos se devalúe mes a mes.

Pero más allá de las incontables variables que se puedan evaluar, lo que está a la vista es lo que ocurre en las calles. Y si hablamos del sector comercial, nada más icónico que la 25 de Mayo. Por ello, ElDía recorrió del hospital a la Costanera la principal cuadra de nuestra ciudad para observar cómo está el panorama.

A lo largo de la 25, son unos 28 los locales vacíos, que se encuentran en alquiler o en venta. Son unos 10 desde Pasteur hasta Rocamora, y unos 18 desde ésta última hasta Costanera.

En la semipeatonal, el sector más importante y más caro, son tres los comercios sin actividad a la espera de inversores.

Si uno le agrega al recorrido las transversales y la Urquiza, incluso la situación es bastante más desoladora. “Tenemos estadísticas similares a las de CAME a nivel nacional, que cerraron en pandemia entre un 15 y un 20% de los negocios formalmente radicados”, aseguró a ElDía presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial Adolfo Solari.

Además del éxodo del centro, marcó que “muchos cerraron y se quedaron trabajando en la casa”, y que “sabemos que todos necesitan trabajar, pero eso también atenta contra los que están en blanco”.

Con respecto a la situación actual, Solari aseguró que “esto viene en deterioro permanente", y explicó: “El que estuvo cerrado tenía ahorro, stock o podía endeudarse con su proveedor, pero luego tuvieron que volver a cerrar y hubo una pérdida del poder adquisitivo y esto agravó más la situación en la que estamos ahora, sin ahorro, sin stock y con los proveedores que quieren vender pero también cobrar, y los plazos se han achicado”.

Los posibles motivos de la crisis

El representante de los comerciantes enumeró una serie de factores para explicar este momento. Uno de ellos fue la falta de las clases presenciales: "mueven un montón de actividades y servicios, eso lo plancharon y desapareció todo, fíjate que están ligados el transporte, las librerías, las niñeras, los profesores particulares...", describió.

En segundo lugar, marcó las medidas sobre el turismo. "Lo plancharon y destrozaron todas las ciudades turísticas. Y en lo particular de la ciudad no tuvimos carnaval, y tuvimos un montón de cosas para que los visitantes puedan entrar a la ciudad", opinó y añadió que "eso va a repercutir en que mucha gente, cuando llegue el invierno, va a necesitar ese ahorro pero no lo va a tener, es un drama y máxime que nuestra ciudad no está acostumbrada a vivir del empleo público".

También sumó que "en el sector de la producción permitiste un montón de cosas que llevaron a que los costos sean mas caros, porque se hicieron unos protocolos que ni el estado los utiliza".

Además, consultado por el precio de los alquileres, lamentó que “siguieron aumentando, un localcito chiquito vale $60.000. Acá tenemos 4 o 5 formadores de precios que no les interesa tener el local alquilado o no. Siguen estando muy caros, los locales chicos por ahí se vuelven a ocupar enseguida, pero los grandes siguen sin alquilarse; y lamentablemente si lo hacen son gente de Bolivia que montan salones que no sé cómo hacen para pagarlos, pero eso no podemos manejarlo nosotros”, consideró.

¿Cómo se sale?

Solari lamentó que "no se avisora panorama favorable", ya que "ha caído incluso un 10% la venta de alimentos, y eso ya es muy preocupante". Para contrarrestar esta realidad, aseveró que "tenemos que brindar las condiciones para que se pueda trabajar. Yo lo que creo es que si nosotros queremos arrancar, lo primero que hay que intentar en la factura es tener una flexibilización laboral, que la gente empiece a poder vislumbrar que vas a poder tomar gente y despedir y tener condiciones laborales más fáciles, si nosotros (el sector privado) queremos ser el motor que desarrolle el país el estado tiene que poner algunos beneficios impositivos y hacer algo para que se pueda contratar personal más rápido y no con tantas trabas”, esbozó.

Por otra parte, acerca de los beneficios que anunció en Municipio (microcréditos a tasa 0 y eximición del pago de tasas por 3 meses) para el sector, los catalogó de “migajas”, y argumentó que “sólo la cuota de internet está $3000 y te dicen que te dan $10.000 en tres cuotas y sólo para algunas actividades, la ayuda es muy poca y muchos fueron rechazados”.

Finalmente, sobre medidas particulares en nuestra ciudad, opinó que sería muy beneficioso la apertura de fronteras con Uruguay. “Estamos en una disparidad total y les va a parecer todo barato acá, no se si su gobierno los van a dejar venir, pero sería un alivio turístico y comercial", concluyó.