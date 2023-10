“Estoy sorprendida gratamente con el contenido del dictamen porque es una pieza de estudio del derecho. Hizo una excelente interpretación de las normativas y clarificó algunas cuestiones que, evidentemente, Davico y Juntos por el Cambio hasta ahora siguen teniéndolas medio confundidas. El procurador se tomó el trabajo de dar a entender y expresar la verdadera interpretación de las normas y su verdadero espíritu”, expresó la letrada que pertenece al espacio libertario en la provincia, en diálogo con Ahora Cero Radio.

“Si bien no es vinculante ya estamos en la tercera etapa que de esta impugnación y de este camino legal en la que constantemente se remarca la misma interpretación y la misma situación, en la cual Davico se encuentra en una situación, como dice el procurador, análoga a un fraude a la ley. Entonces no puede ser candidato. Creo que la cuestión acá es que Frigerio ha demostrado, o ha dejado de entrever, las ganas que tiene de que Davico sea candidato y se ha acercado a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, lo que no corresponde", analizó Lombardo.

"Y eso es lo que creo que habilitó a que surjan ciertos comentarios u opiniones sobre la Justicia. Creo que son independientes y van a ser imparciales en la decisión que tomen, no veo que acá haya una cuestión tan intrínseca como para que no lo puedan dilucidar, por lo tanto, creo que lo que pasó fue que Frigerio embarró la cancha a los fines de generar justamente una duda”, sostuvo la abogada.

Sobre la decisión del Tribunal Electoral, aseguró: “Es una decisión que tiene que ser analizada y tiene que ser racional no puede salir sin haberse estudiado la cuestión. Entonces si necesitan un poco de más tiempo siempre y cuando se respeten los derechos y las garantías que están acá en vilo no me parece mal ni sería tampoco perjudicial, al contrario”, concluyó.