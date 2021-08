La noticia de la repentina internación del joven entrerriano tomó por sorpresa a sus miles de seguidores en las redes sociales. En un primer momento, se reveló que había sufrido algunos cortes y tenía contusiones.

Esto motivó a que se empezaran a realizar distintas especulaciones al respecto e incluso se deslizó que los golpes y cortaduras eran producto de un acto de violencia por parte de su pareja durante el pasado fin de semana.

Ante todo el revuelo mediático, la familia de Borda salió a aclarar que todo se debió a un "accidente doméstico" en su casa de Concordia y que el joven ya había recibido el alta y, de hecho, se encontraba recuperándose al cuidado de sus seres queridos.

"Tuvo un tropezón y se cayó arriba de un vidrio. Santi está bien, está medicado y curado. No tiene ningún inconveniente. Gracias a Dios que fue leve la cosa. Quédense tranquilos, que hay Santiago para rato", expresó Mario Borda, padre de Santiago.

Sin embargo, horas más tarde la abogada del integrante del equipo de Lali Esposito en La Voz Argentina reconoció que efectivamente el cantante había sido victima de violencia y que había recibido el pedido de su defendido para que presentara cargos por "lesiones leves".

“Esto es un contexto de violencia en el que hubo lesiones leves y todavía no tenemos carátula porque esto es muy reciente. Hay una denuncia que la hicimos hoy en el transcurso de la mañana”, destacó la letrada Brenda Vittori.

Del mismo modo, confirmó que el ataque violento ocurrió el viernes pasado, cerca de las 20hs, y ahora están a la espera de que la fiscalía actue al respecto y que caratule esta causa como "lesiones leves".

No obstante, la doctora Vittori especificó que el joven no había recibido ningún tipo de censura por parte de la productora del realitu de Telefé. Al contrario, reconoció que fueron otros motivos lo que llevaron a Borda a no realizar la denuncia correspondiente en un primer momento.

“Él no está censurado por la producción de Telefe, por el contrario, está muy contenido. Esto fue una decisión personal, quiero aclarar eso, típico de una situación de violencia en la que (la víctima) se siente culpable”, indicó Vittori.

Por último, Vittori descató que el joven cantante se negaba a realizar la denuncia correspondiente porque estaba "muy afectado" por la situación que le tocó vivir. Pero luego de recibir el apoyo de sus seres queridos e incluso la producción de La Voz Argentina, fue que terminó por hacer la denuncia ante las autoridades.

“No quería realizar la denuncia correspondiente, pero trabajando en conjunto con su familia y la producción, que lo contuvo desde el principio, logramos que él hoy pueda expresar y contar ante las autoridades qué fue lo que sucedió. Él está muy afectado y no quiere hablar directamente con la prensa”, sentenció la abogada.