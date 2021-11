La abrazaron por detrás y la amenazaron con un cuchillo en pleno centro

"Viene alguien de atrás y me abraza el cuello, pensé que era alguien que me conocía, pero vi que era una piba alta, y me dice 'tranquilita, quedate quieta, correte para acá' y me apuntó con un cuchillo grande que tenía en la campera, cuando lo ví pegué un salto, me suelto de ella que me tenía agarrada y corrí", relató la víctima en un audio al que accedió ElDía.

Luego de que la mujer denunció lo ocurrido, personal de la División Investigaciones pudo establecer la identidad de la supuesta autora de los hechos, con lo cual la justicia local ordenó un allanamiento y registro domiciliario.

El procedimiento fue llevado a cabo en un domicilio ubicado en inmediaciones de Jefatura Departamental, donde se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa y se puso a disposición de la justicia a la joven de 24 años, quien ahora se encuentra detenida y alojada en sala 6 del Hospital Centenario.