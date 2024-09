En la madrugada del domingo, una familia de Gualeguaychú perdió todo tras un voraz incendio que tuvo lugar en su vivienda ubicada en Bv. Martínez y Pereda. Dentro de la casa vivían 7 personas -cuatro niños y tres adultos-, que ahora solicitan ayuda para poder salir adelante.



Pero la consecuencia más dramática del incendio es el estado de salud de sus damnificados. Luisana, una joven de 19 años, fue trasladada en grave estado al Instituto del Quemado en la provincia de Buenos Aires, mientras que dos niños de 4 y 11 años permanecen internados y entubados en el Hospital de Niños San Roque, de Paraná.



Ahora ElDía se comunicó con Alejandra Díaz, madre de Luisana y abuela de los niños, quien describió la difícil situación que atraviesa la familia.



“Luisana esta entubada en Buenos Aires, muy delicada. Los chicos de a poquito van mejorando", contó, y expresó: "Nos quedamos sin nada, nada. Aunque lo material en este momento no me duele, pero sí mi hija que quiero verla bien. Recen mucho por mi hija y mis dos nietitos".



Alejandra también dio un alias de Mercado Pago para quien pueda y desee brindar una ayuda económica a ella y su familia: alejandra417



"De a poquito van llegando cositas, la gente ha sido muy humana", dijo agradecida, y explicó que debido a sus pérdidas no tiene dinero ni cómo trasladarse.