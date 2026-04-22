La economía sufrió en febrero su mayor retroceso mensual desde diciembre de 2023. El mal desempeño en sectores clave, como la industria, y el fin de la cosecha de trigo influyeron en el resultado.

Este miércoles el Indec informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se derrumbó 2,6% respecto de enero. De este modo, la serie desestacionalizada tocó su valor más bajo desde julio de 2025.

Asimismo, en términos interanuales la actividad cayó 2,1%, la peor marca desde septiembre de 2024. La mayor parte de la baja se explicó por los derrumbes del 8,7% en la industria manufacturera y del 7% en el comercio.

En el otro extremo, según informó Ámbito, las principales incidencias positivas las arrojaron el sector de energía y minería (+9,9%), el agro (+8,4%) y la intermediación financiera (+6%). Pese a la mejora anual que exhibió sector agropecuario fue positiva, la variación se recortó respecto de los saltos de dos dígitos que se habían observado en diciembre y enero.

El director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, explicó que la pobre performance de la economía en febrero respondió “en parte porque casi todos los sectores reportaron malos desempeños y en parte porque terminó de salir de la estimación del sector agropecuario la cosecha histórica de trigo”.

Debido a los bajos puntos de comparación (tanto por marzo de 2025 como por febrero de 2026), el analista pronosticó una recuperación en marzo. “El efecto salida de la cosecha de trigo ya no va estar y los indicadores primarios de dicho mes dan en su gran mayoría positivos”, profundizó.