El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de un 1,1% en septiembre frente al mes previo, en la medición desestacionalizada, informó el INDEC. La mejora no logró revertir los malos datos de los dos meses previos, con lo que la economía mostró una caída en el tercer trimestre. Como ya venía de una merma en el segundo trimestre, entró en lo que se denomina recesión técnica.

Se trata de un dato estadístico al que cualquier economía llega cuando la actividad registra dos trimestres consecutivos en baja. No es lo mismo que una recesión económica, que tiene una duración y un impacto mucho mayor, dado que en ese punto todos los sectores deben mostrar retrocesos.

De esta manera, las cifras del INDEC dejan entrever cómo cerró la serie del tercer trimestre, después de que el Producto Bruto Interno (PBI) cayera 0,6% entre abril y junio. Según los datos desestacionalizados que comparan un mes contra otro, la actividad cayó 2,5% en julio y mostró una mejora de 0,4% en agosto.

Hoy los datos del INDEC señalaron que la actividad económica retrocedió un 1,2% en septiembre en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que mostró una mejora de un 1,1% en la medición respecto del mes anterior.

Esta situación confirma que la mejora mensual del noveno mes del año no alcanzó para superar la caída observada en julio que, sumada al retroceso del segundo trimestre del año, desembocó en una recesión técnica.

Cuáles fueron los sectores de la actividad que crecieron y cayeron en septiembre

Si se observa por rubros, solo cinco de los 15 sectores de la actividad que conforman el indicador registraron subas en septiembre. De acuerdo con lo que informó el INDEC, la suma de “Explotación de minas y canteras”; “Electricidad, gas y agua” y “Construcción” aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

De esta manera, los rubros que mejoraron sus actividades en septiembre fueron:

Explotación de minas y canteras (11,1%)

Electricidad, gas y agua (4%)

Construcción (3,5%)

Hoteles y restaurantes (3,4%)

Servicios sociales y de salud (0,7%)

Por otro lado, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, de los cuales “Pesca”; “Intermediación financiera” e “Industria manufacturera” tuvieron las mayores incidencias negativas y le restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Los rubros que mostraron caídas en septiembre fueron:

Pesca (-48,6%)

Intermediación financiera (-11,5%)

Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-2,2%)

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-2,2%)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-2%)

Industria manufacturera (-1,8%)

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,7%)

Impuestos netos de subsidios (-1,3%)

Transporte y comunicaciones (-0,7%)

Servicios sociales y de salud (-0,7%)

Enseñanza (-0,5%)

Fuente: TN / Infobae