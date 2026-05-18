La recesión en el sector metalúrgico sumó un nuevo capítulo en abril al consolidar la tendencia a la baja que viene registrando en los últimos meses.

Según los últimos datos, la actividad sufrió una contracción del 4,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que frente a marzo previo experimentó un retroceso del 1,3%. Con este escenario, el primer cuatrimestre del año cierra con una reducción acumulada del 6,2%.

Durante el cuarto mes de 2026, la crisis sectorial también se evidenció en el uso de la capacidad instalada, una variable fundamental para medir el pulso de la producción. El indicador se ubicó en apenas un 40,9%, lo que representa el piso más bajo para este mes en los últimos cuatro años y una pérdida de seis puntos porcentuales respecto a abril de 2025.