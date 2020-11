La actriz Claudia Lapacó fue encontrada sin conocimiento en su auto

Claudia Lapacó fue hallada sin conocimiento en un vehículo estacionado en el barrio porteño de Belgrano. La actriz, de 80 años de edad, fue trasladada al Hospital Pirovano.

Luis Ventura contó en el ciclo Informados de Todo, conducido por Guillermo Andino, que Claudia Lapacó fue encontrada sin conocimiento por vecinos, que alertados por la situación llamaron rápidamente al SAME, y fue trasladada al Hospital Pirovano.

"Se pensó lo peor inicialmente", advirtió el periodista, sobre la reconocida artista de amplia trayectoria. Y explicó: "Después vieron que respiraba y la llevaron al Pirovano".

El panelista del ciclo de América contó que tras el episodio lograron contactarse con uno de sus hijos de Lapacó, quien tiempo atrás había contado que vive sola en un monoambiente.

En el hospital, ubicado en Av. Monroe 3555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le realizarán los estudios correspondientes para averiguar el motivo por el cual perdió el conocimiento en plena vía pública.

Lapacó se encontraba atravesando un difícil momento durante la pandemia. En agosto había sido bisabuela y debido a los protocolos sanitarios impuestos por el Gobierno no pudo tener contacto directo, sumado a que al no tener objetos tecnológicos como un celular tampoco podía ver a su familia a través de videollamadas.

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli, en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Lapacó había contado: “Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”, dijo en abril.

La actriz estaba trabajando junto a José María Muscari y Mariela Asensio en la obra Perdidamente, inspirada en los libros del neurólogo, neurocientífico y político argentino acundo Manes, antes del aislamiento.