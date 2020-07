La policía de Ventura, un condado al norte de la ciudad californiana, ha interrrumpido hasta la mañana del jueves las labores de búsqueda y rescate de la actriz, que comenzaron tras recibir una llamada de emergencia horas después de que alquilara una embarcación de recreo junto a su hijo en el Lago Piru.

En conferencia de prensa, el sheriff de Ventura, Eric Buschow, declaró que no hay indicios de algún crimen y que por ahora se presume que Rivera se habría ahogado.

naya rivera Naya Rivera interpretando su personaje en Glee, Santana López.

De acuerdo con medios de comunicación locales, los pasajeros de un segundo bote encontraron al hijo de Rivera, de 4 años, solo y dormido en el barco con un chaleco salvavidas.

Al parecer, el menor estaba ileso y comentó a las autoridades que salió a nadar con su madre pero ella nunca regresó.

En la embarcación alquilada se localizó un segundo chaleco salvavidas para adultos sin utilizar, según los primeros reportes.

A pesar de utilizar helicópteros, drones y equipos de buceo, los equipos de rescate no han conseguido dar con el paradero de Rivera en el Lago Piru, un reserva de 500 hectáreas, y continuarán con la búsqueda “en cuanto salga el sol”.

Embed Ver esta publicación en Instagram at this point we just vibin y'all Una publicación compartida de Naya Rivera (@nayarivera) el 5 Jul, 2020 a las 2:18 PDT

Rivera es muy conocida por su papel como Santana López en la popular serie musical “Glee” (2009-2015), y también ha figurado en los créditos del show televisivo “Devious Maids” y del filme de terror “At the Devil’s Door” (2014).

Rivera comenzó a actuar a los cuatros años de edad en la comedia de la CBS The Royal Family e hizo apariciones especiales en varios programas, incluidos El Príncipe del rap, Cosas de casa y Guardianes de la bahía.

En junio, Naya Rivera, que interpretó a Santana Lopez en Glee, declaró que trabajar con Lea Michele fue un “verdadero infierno”. En su autobiografía Sorry, Not Sorry: Dreams, Mistakes & Growing Up ya narraba que la relación con su compañera se terminó cuando su personaje empezó a cobrar más protagonismo: “Pronto ella comenzó a ignorarme, y con el tiempo llegó a tal punto que no me dirigía la palabra. Lea y yo definitivamente no éramos los mejores amigas”.

“Mamá saltó y no volvió más”

Josey, de cuatro años, fue encontrado solo en el bote que había alquilado la actriz. Las autoridades creen que la estrella de "Glee" se ahogó y buscan su cuerpo.

Embed Ver esta publicación en Instagram just the two of us Una publicación compartida de Naya Rivera (@nayarivera) el 7 Jul, 2020 a las 3:15 PDT

“Mamá saltó al agua y no volvió a subir”, declaró Josey, de cuatro años, a las autoridades que investigan la desaparición de la actriz Naya Rivera, de 33 años, desde la tarde del miércoles tras caer al agua en el Lago Piru, cercano a Los Ángeles.

El niño fue encontrado solo y dormido en el bote que había alquilado su madre. Estaba ileso y comentó a las autoridades que salió a nadar con su madre pero ella nunca regresó. Según recoge el sitio TMZ, el menor relató que ambos se tiraron al agua pero que él volvió a subir al bote y que su madre no lo hizo.

Josey se encuentra bien y bajo el cuidado de su familia. Naya y el padre del niño, Ryan Dorsey, se divorciaron en 2018 y comparten la custodia del menor.

Rivera había compartido una imagen conmovedora de ella y Josey justo un día antes de su desaparición, con la leyenda “Solo nosotros dos”, en una publicación que desde entonces ha suscitado una gran cantidad de mensajes de amor y oraciones. (Infobae)