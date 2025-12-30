Otro caso de violencia de género que afecta a una figura del espectáculo generó conmoción y repudio a pocos días de que termine el 2025. Semanas después del procesamiento de la ex pareja de la cantante Lourdes Fernández por privación ilegítima de la libertad y lesiones, la actriz Romina Gaetani denunció este lunes ante la Policía que su ex novio la golpeó y puso en riesgo su vida. El acusado, Luis Cavanagh, un empresario de 48 años con quien mantenía una relación desde hace poco más de un año, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Según la denuncia, la artista que se hizo famosa por su participación en novelas como Soy Gitano, Don Juan y su bella dama o Botineras, fue agredida en su vivienda en el Tortugas Country Club cuando Cavanagh inició una escena de celos.

La Policía acudió durante la noche del lunes al domicilio de Gaetani, de 48 años, tras una denuncia telefónica por una golpiza. Al arribar, los agentes constataron la agresión, lo que obligó a activar el protocolo para estos casos y se solicitaron refuerzos y una ambulancia del SAME.

Cavanagh, quien se encontraba alterado durante la intervención policial, fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Al observar el estado de la víctima, los médicos del SAME advirtieron que presentaba golpes en los brazos y la cadera y se encontraba en un estado de nerviosismo, por lo que fue llevada al Hospital de Pilar para ser atendida, según precisaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas. Si bien permaneció unas horas internada, recibió el alta médico durante la madrugada y fue trasladada a su casa.



En el proceso actuó además la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que interviene en este tipo de casos.

Por el momento, ni la actriz ni su entorno emitieron un comunicado oficial sobre el episodio de violencia, la denuncia por la agresión, y la confirmación del buen estado de salud de la artista.

Según trascendió, Gaetani y Cavanagh se conocieron en 2023 e iniciaron un noviazgo a fines de ese año. El empresario, de perfil bajo y alejado del espectáculo, aparece en varios posteos de momentos románticos realizados por la artista en sus redes sociales. Sin embargo, de acuerdo con el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), la pareja se había separado hace meses, aunque la actriz nunca confirmó si esa ruptura se debió a otros episodios de violencia de género.

