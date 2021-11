La acusaron de "devoradora de hombres casados" en un pasacalles y tuvo una insólita reacción

Todo ocurrió en la fachada del Centro Nacional Antirrábico de Paraguay, donde trabaja Jara Oroa, quien se asomó a la puerta y halló el siguiente mensaje: "Felicidades Dra. Lorena Jara Oroa ¡Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias! ¡Toda la felicidad del mundo para vos!".

pasacalle.JPG

En su lugar, la mayoría se hubiera ofendido o intentado esconder el mensaje. Sin embargo, Jara Oroa pidió que bajaran el cartel, se lo llevó y lo utilizó como mantel para decorar la mesa en el festejo del día de su cumpleaños en el trabajo.

"Alguien me dejó ese pasacalles como regalo frente a mi trabajo. El mismo tenía un contendido pintoresco, un mensaje feo y otro lindo. Entonces, me pareció superbueno tomar lo positivo y usarlo", expresó la veterinaria en sus redes sociales y agregó: "A mí me pareció genial el mensaje lindo y lo utilicé y la otra parte del escrito lo dejé de lado. Uno decide a qué darle lugar y a qué no. No tengo razón de darle lugar a cuestiones que ni siquiera son".

robamarido.JPG

En ese sentido, señaló: "Yo no tengo nada que ocultar. Tengo una relación, es una realidad, esa cuestión de devoradores de hombres y demás cuestiones no es así. Tengo una relación libre y que no tengo por qué esconder y mi pareja es una persona que está en trámites de divorcio y está separado de hecho”.

El episodio se comenzó a viralizar y cruzó las fronteras de Paraguay. Ante esto, María Liz Sanabria, quien acusó a la veterinaria, rompió el silencio en diálogo con el medio local Extra: "Estuve casada 20 años hasta que él me engañó. Esto empezó en marzo, ellos comenzaron a trabajar juntos y los encontré como tres veces", contó la mujer al diario paraguayo Extra.

"Pero aclaro que no tengo nada que ver con el supuesto pasacalles, yo no estoy para esas cosas. No tengo plata", contó Sanabria. "No quiero saber nada con ellos, ni mis cuatro hijos se quieren volver a ver con el padre".

moises y roba marido.JPG

La respuesta de la veterinaria a la dura acusación

La novela paraguaya sumó otro capítulo. Luego de que la "engañada" diera su versión de los hechos, la veterinaria se vio obligada a hacerse eco de sus declaraciones. "Agarrar y robar un marido me parece medio complejo, 100 kilos en mi hombro no voy a poder alzar y llevar. Tengo una relación libre y que no tengo por qué esconder y mi pareja es una persona que está en trámites de divorcio y está separado de hecho", remarcó.

La profesional insistió: "Estoy libremente con una persona con quien quiero estar y esa persona eligió estar conmigo y tal vez en otro lado haya alguien que no esté pudiendo asimilar esta realidad y esté tomando estas acciones. Tampoco te digo ‘fulana de tal hizo esto’ porque no me consta, pero alguien lo hizo. Eso sí, a mí no me afecta en absoluto".

moises.JPG

"Yo veo el pasacalles y lo primero que pienso es pobre de la persona que tomó esta determinación de hacer esto, porque quiere decir que está viviendo una realidad difícil, un tormento tal que le lleva a tomar estas decisiones. Estará teniendo una realidad tergiversada", finalizó la funcionaria.

Moisés Vera, de 40 años, salió a dar su versión en su Facebook. "Mi relación terminó y fue un fracaso de pareja. Mi ex mujer sabe cuál era nuestra convivencia. Yo dejé de sumar en su vida. Yo no soy un trofeo y no existe la figura de roba maridos o rompe familia", contó.

Y siguió: "Mi vida matrimonial estaba pasando desde hace tiempo muy malos momentos que no son sanos para ninguno, menos para los hijos.. Aun los sigue exponiendo usando la cuenta de Fb de mi hijo mayor. Aclaro. Soy su ex pareja.. Ex marido. Nunca seré ex padre. Amo a mis hijos y los amo", agregó.

Y concluyó: "Desde hace poco tiempo logre volver a verlos después de 4 meses. Cuestión que ella lo impedía. Tengo varios procesos judiciales peleando por estar con ellos. Nunca los dejé desamparados".