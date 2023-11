La Dirección General de Aduanas entregó nuevas donaciones en la provincia de Entre Ríos. En esta oportunidad, el organismo que dirige Guillermo Michel otorgó mercaderías valuadas en $10.000.000 a 23 hospitales, 3 centros médicos de la provincia y al Ministerio de Salud de Entre Ríos. De acto participaron representantes de las diferentes instituciones de la salud pública beneficiadas.

La más de 170 cubiertas fueron destinadas a las localidades de: San José, Federal, Concepción del Uruguay, Villa Clara, General Campos, Maria Grande, Victoria, Santa Elena, Feliciano, Larroque, San Gustavo, Lucas Gonzalez, Villa Elisa, Nogoyá, Villa Mantero, Urdinarrain, Ibicuy, Concordia, Villaguay, Macia, Crespo, Paraná, Colón y La Picada.

Al respecto, Guillermo Michel manifestó: “Esta es una entrega que estamos haciendo a 29 hospitales y centros de salud de la provincia. Y como les decimos venimos trabajando día a día, tratando de llegar a la ciudadanía y que las cosas de la Aduana lleguen a la ciudadanía. Antes estas cubiertas terminaban pudriendo en los depósitos, se trituraban para canchas de futbol o de jockey sintético, ahora terminan sirviendo para ambulancias, ya lo hicimos en otros centros de salud y fuerzas de seguridad. Estamos muy contentos con ver que el resultado directo llegue a la ciudadanía”.

La más de 170 cubierta entregadas fueron incautadas de tres operativos llevados a cabo en el norte del país.

Por otra parte, el funcionario respondió preguntas con respecto a su futuro político y aseveró que “ya se designó a los responsables del gobierno electo. Además la Aduana es un organismo técnico, no político, toda la gente que forma parte son toda gente de carrera, yo no traje al organismo a nadie de afuera. Los 70 jefes que nombré tienen un promedio de 23 años en el organismo, incluso el administrador de la Aduana de Gualeguaychú está por concurso público desde el año 2017 de la gestión de Cambiemos, así que esto no es un organismo político sino técnico”.

Al respecto, Michel señaló que “hoy (viernes) tuve conocimiento que el candidato a intendente por la Libertad Avanza se presentó buscando datos, pretendían ver qué capacidad de poner gente del área política tenían, y lo que le quiero informar es que esto no es un organismo político sino técnico, acá forma parte gente de carrera”.

En tanto, sobre su futuro político Guillermo Michel dijo: “Voy a cumplir con mi tarea hasta el 10 de diciembre como corresponde de manera responsable como venimos trabajando todos los días, y el 10 de diciembre en el marco de la decisión que tome el Ministro de Economía vamos a seguir colaborando en la transición para cerrar la etapa. Tengan en cuenta que asume el presidente, pero hay nombramientos de decretos, luego vienen resoluciones para terminar de nombrar a todos los funcionarios del área, no es tan rápido”. Y concluyó: “Formo parte de un gobierno que acaba de perder las elecciones, la ciudadanía ha elegido otra forma de gestión. Hay que ser respetuoso con lo que decidió la ciudadanía que eligió a Milei como presidente y le deseamos lo mejor en su gobierno”.

El Hospital Centenario, uno de los beneficiados

Durante el acto de donación estuvo presente el director del Hospital Centenario el Doctor Eduardo Elías, quien resaltó la importancia que tiene la entrega de neumáticos para el nosocomio local.

“Es algo muy importante, nosotros tenemos un lote de ambulancias que están en movimiento que lleva un costo financiero permanente porque hay que sostenerlas, las ambulancias deben estar en las mejores condiciones posibles porque van vidas humanas arriba, más allá del usuario, va un enfermero, un chofer, entonces es una herramienta de trabajo que siempre tiene que estar muy bien”, afirmó Elías.

De hecho, mencionó que tenían prevista una compra de cubiertas para dos ambulancias y que esta donación “nos vino muy bien porque evita la compra y todo el proceso administrativo, más allá del costo, pero también nos ponen en condiciones las ambulancias que hoy por hoy se usan bastante”.

El Director del Hospital brindó una aproximación de la cantidad de viajes que realizan diariamente las ambulancias dentro y fuera de la ciudad: “Un promedio podría ser entre 5 y 10 viajes por días, porque tenemos 6 o 7 traslados del 107, pero hay veces que tenemos más de 10. Hay veces que las ambulancias de traslado salen más que las urgencias dentro de la ciudad, llevando pacientes a Uruguay, a Paraná fundamentalmente, o a Buenos Aires a centros de mayor complejidad, y muchas veces, casos que requieren cierta urgencia la condición de la ambulancia es muy importante”.

“Es por esto que estamos encima constantemente de estos vehículos, obviamente con un cuerpo de choferes que colabora y trabaja en esa sintonía, porque la verdad que cuidan mucho, tenemos equipos de geolocalización que sabemos a qué velocidad viajan y por dónde van pero más que nada por si les pasa algo poder acudir enseguida. Por suerte como los vehículos están en buenas condiciones en general, los percances son menores. Si hablamos de ese promedio tenemos más de 200 o 300 viajes al mes”, detalló el profesional.

En esta dirección, el directivo mencionó que durante un año llegaron a hacer 95 mil kilómetros con una sola de las ambulancias, y por eso “las cubiertas cumplen un rol fundamental. Muchas veces los chicos tienen que salir con lluvia y tienen que estar en condiciones para evitar cualquier tipo de accidente, porque lo que queremos es llegar en tiempo y forma para mejorar la calidad de vida de las personas”.