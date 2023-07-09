Es una de las 1.500 copias que mandó a imprimir Juan Martín de Pueyrredón el 13 de agosto de 1816 para anunciarle al país, y al mundo, que éramos libres e independientes de la España colonialista.

El acta toma mayor valor porque la declaración manuscrita firmada por los representantes de la Provincias Unidas del Río de la Plata desapareció sin dejar rastros. Las copias —consideradas hoy originales— llevan un pie de imprenta que lo certifica. En los últimos 200 años son pocas las que han sobrevivido.

La Aduana rescató el documento tras un operativo que comenzó con el intercambio de información internacional. El Ministerio de Cultura de Perú alertó el robo de un libro manuscrito del año 1772. El organismo que dirige Guillermo Michel le dio intervención a la Justicia, que ordenó allanamientos en los que se rescataron documentos históricos.