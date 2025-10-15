A doce días de los comicios de medio término, Javier Milei y su Gabinete Nacional evaluaron que una reunión a solas con Donald Trump en la Casa Blanca podía mejorar la perfomance de la campaña electoral, tras el escándalo público que exhibió las presuntas vinculaciones de José Luis Espert con el narcotráfico en América Latina.

El canciller Gerardo Werthein exprimió sus contactos personales y logró una cita bilateral cuando Trump y Scott Bessent -secretario del Tesoro- ya habían explicitado su respaldo político y financiero en favor del gobierno de la Libertad Avanza.

A nadie en la Casa Rosada le pareció sobreabundante sumar un cónclave en Washington después del empalagoso encuentro que Milei y Trump habían protagonizado en la ONU.

No hubo temor de facilitar al kirchnerismo la dialéctica iniciática del General cuando planteó Braden o Perón, en una sociedad que votará el 26 de octubre y que tiene un arraigado sentimiento antagónico con los Estados Unidos.

El viaje a Washington implicaba una foto con Trump en el Salón Oval, y eso tenía más peso que la posibilidad de exhumar las viejas antinomias que se conocieron en la campaña electoral de 1945, hace ya 80 años.

Trump conoce la combinación exacta de política y show mediático, y en la previa a un almuerzo de trabajo en la Casa Blanca, aceptó contestar las preguntas de todos los periodistas argentinos que cubrían la gira de Milei.

Una colega de TN, Nieves Zuberbuler, le preguntó al líder republicano que pasaría con la ayuda financiera de Estados Unidos, si el gobierno perdía las elecciones del 26 de octubre.

Trump dio una respuesta que convulsionó la gira presidencial:

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

El presidente estaba acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Gerardo Werthein -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad-, Santiago Bausilli -titular del Banco Central- y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

Sólo Bulrrich y Caputo comprendieron el impacto político de las declaraciones de Trump, que se trasmitieron Urbi et Orbi. El resto de la comitiva continuó escuchando el monólogo de Trump, que era dueño exclusivo del escenario.

Dos horas más tarde, cuando el presidente regresó a Blair House, se montó una operativo político y mediático para hacer control de daños a las advertencias de Trump.

En ese lapso de tiempo, el mercado cayó en picada y la incertidumbre financiera conectó la Citi de Buenos Aires con Wall Street de New York. Con su discurso sin eufemismo, Trump había perjudicado a Milei.

Cerca de las 18.00 (hora de DC), cuando ya no había actividades oficiales, sucedió un encuentro en Blair House entre el presidente, Karina Milei, Bulrrich, Caputo y Werthein.

Bullrich propuso ejecutar un rápido movimiento para evitar que la crisis política se profundizara. Milei estuvo de acuerdo, y a continuación posteó en X una lectura personal de lo que había sucedido en la conferencia de prensa

“El apoyo que Usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los Argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo”, sostuvo el presidente en su cuenta oficial en X.

Milei aceptaba la lógica interpretativa de Trump: si pierde en octubre de 2026, puede regresar el populismo. Y si esto pasara, la Casa Blanca ya no desplegaría un salvataje financiero.

Es decir: el presidente entendía la advertencia de Trump frente a una eventual derrota ante Cristina Fernández de Kirchner.

Pero la ofensiva del gobierno para contener los efectos políticos y financieros de la advertencia de Trump, no terminaron en el post que hizo Milei en X.

Caputo le pidió a Bessent que posteará su propio comentario acerca de la conferencia de prensa de Trump, y Werthein volvió a exprimir su agenda personal para que el presidente de Estados Unidos relativice en Truth Social sus declaraciones.

“Gran reunión hoy con Javier Milei. Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo de Argentina comprenda el buen trabajo que está realizando y apoye su gestión en las próximas elecciones de medio término, para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Javier Milei cuenta con mi respaldo total y absoluto; no los defraudará. ¡HAGAMOS ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ!“, publicó Trump en Truth Social.

Para cerrar el círculo, Caputo se acercó a los periodistas apostados al lado de Blair House para describir su mirada sobre los dichos del presidente de los Estados Unidos.

Caputo opinó que -quizás- los periodistas y los mercados habían leído mal la posición política de Trump:

“Obviamente fue una mala interpretación del mercado o del periodismo, entendible, no cuestiono eso, pero no es lo que dijo el presidente”, sostuvo Caputo para aplacar el impacto de las afirmaciones de Trump.

Cuando ya era noche en Washington, Milei se subió a su camioneta negra blindada para dirigirse a la Base Andrew, etapa previa antes de abordar el avión oficial que lo traería a Buenos Aires.

El presidente consideraba un asset político su visita al Salón Oval, pero la política tiene sus propias reglas. En gobierno nadie aconsejó a Milei postergar la gira, si ya había tenido una bilateral con Trump en la ONU.

El regreso a la Argentina en la nave oficial no fue una fiesta, pese a coronar un hecho político que se aguardaba con mucha expectativa en el círculo más cercano al jefe de Estado.

Trump sigue apostando a Milei, y aguardará los resultados del 26 de octubre para determinar si su apoyo futuro será cash in o testimonial.

