En caso de que Javier Milei consiga ser elegido para un segundo mandato en 2027, “no va a quedar prácticamente nada” en muchos sectores manufactureros del país, según la visión de un industrial.

“Si hay una reelección de este tipo de políticas, de la industria argentina no va a quedar prácticamente nada. No va a quedar línea blanca, no va a quedar automotriz, no va a quedar textil, no va a quedar metal, metalmecánica, nada”, dijo Alejandro Schvartz, dueño de Visuar, la empresa fabricante de electrodomésticos que produce en la Argentina para la marca surcoreana Samsung.

Producción y costos

El empresario sostuvo que la actividad de Visuar cayó con fuerza en los últimos meses y precisó que la producción de la compañía se redujo 60%. Según indicó, la firma trabaja hoy a un nivel equivalente al 40% del que tenía hace un año y medio, en un escenario que atribuyó a la baja del consumo y al avance de los productos importados.

En ese marco, cuestionó la estrategia oficial de buscar una reducción de precios a partir del ingreso de bienes del exterior. “Más barato de nada es nada”, afirmó en declaraciones a El Destape, y planteó que una alternativa para sostener el empleo y abaratar los productos fabricados en el país sería reducir la carga impositiva sobre la producción local.

Schvartz remarcó que la situación no se explica solo por la demanda, sino también por el aumento de los costos de producción. Como ejemplo, señaló que entre junio y julio la factura de energía eléctrica de la empresa más que se duplicó.

“China subsidia la energía a la industria, la Argentina te mata”, afirmó al describir el impacto de ese incremento sobre la estructura de costos de la compañía.

El director de la empresa también sostuvo que en la actualidad no existe una política industrial para el sector y afirmó que esa mirada es compartida por otros empresarios. “La realidad es que la posición que tenemos muchos empresarios es que acá no hay una política industrial hoy en la Argentina”, señaló.

En esa línea, planteó además que varios industriales no se sienten representados por posturas que definió como “muy conciliadoras” dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Además, rechazó la idea de que la reforma laboral haya tenido efectos positivos sobre el funcionamiento de su empresa. Según sostuvo, el problema de fondo pasa por recomponer los salarios para recuperar el consumo y garantizar condiciones de funcionamiento para la industria.

Hacia el final, Schvartz defendió la capacidad técnica de las plantas que Visuar tiene en Cañuelas y aseguró que cuentan con un nivel tecnológico comparable con fábricas de China, Europa, México y Brasil. “No tenemos nada que envidiarle a nadie”, afirmó.

Quejas en el Día de la Industria

En el acto central por el Día de la Industria, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, sostuvo que la marcha de la economía no puede evaluarse solo a partir de la desaceleración de la inflación y reclamó poner el foco en el nivel de actividad. Según planteó, hay sectores con un cuadro crítico y empresas que operan por debajo de su capacidad, en medio de una transición que, dijo, requiere una mirada más amplia sobre el funcionamiento productivo.

Durante su discurso, Rappallini afirmó que “La estabilización es fundamental para la Argentina. Pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”, y advirtió sobre el deterioro del empleo, el consumo, la inversión y la recaudación cuando cae la producción. El acto se realizó sin la participación de funcionarios nacionales.

Antes del acto, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, cuestionó con dureza al ministro de Economía, Luis Caputo, y apuntó contra el rumbo oficial. “Esta gente no conoce el país y segundo no conoce lo que es una industria. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno. Sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda”, dijo en declaraciones a El Destape.

Moretti también sostuvo que “Todo lo que se está haciendo es una política de desindustrialización. No puede haber industria si vos no tenés escuelas técnicas, no puede haber industria si vos no tenés universidades, no puede haber industria si vos no tenés CONICET, no puede haber industria si vos no tenés INTI”, en una crítica que vinculó la situación fabril con el ajuste sobre áreas de formación, ciencia y tecnología.