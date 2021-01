La advertencia de Weimberg: "Vamos directo a un desborde del sistema

"Veo un panorama oscuro y no le veo una salida si no es por la gente. No hay margen para decisiones o líneas políticas. La gente sola va a tener que cuidarse, porque estas conductas sociales nos perjudican a todos. Las cosas que hacemos mal, nos vuelven multiplicados por dos o por tres. Estamos pagando un precio altísimo por hacer las cosas mal", reflexionó el médico.

"Vamos directo a un desborde del sistema; si no tenés que salir, no salgas. Hagamos cuarentena antes que esto suceda; tratemos de restringirnos al máximo porque es necesario hacer un sacrificio más. Juntarse con los amigos de siempre o evitar las reuniones, y siempre manteniendo las distancias", pidió el integrante del Coes.

Asimismo, señaló que los 800 casos activos serían un límite en Gualeguaychú "que los vamos a alcanzar y lamentablemente los vamos a superar. Estamos haciendo todo lo posible para no ver gente en los pasillos, pero esto lo va a decir sólo la realidad. No es sólo la cantidad de gente, sino la velocidad con la que está llegando esa gente. Hace días pude ver cola de gente para hisoparse".

vacuna weimberg.jpg Weimberg recibió la vacuna contra el Covid

"El problema es nuestro; no del turista y eso lo vemos en el Hospital", detalló y agregó que "la probabilidad de contagio aumenta cuando hay descontrol, no en las actividades reguladas".

En cuanto a las medidas restrictivas, aseguró que es a nivel Nacional que deben tomarse, "no existe la potestad nuestra de tomar una medida severa. Esto está en manos de la gente y de los jóvenes, pero lamentablemente el virus ya se desparramó", expresó Weimberg, quien además alertó sobre la conducta de las personas que asisten a fiestas clandestinas.

"Los jóvenes son los que peor la pasaron durante la pandemia; encerrados y tomando clases por zoom. Ahora todo se liberó y es complicado de contener. No es comprensible, pero sí es explicable desde este punto de vista", opinó el profesional.

Asimismo, aseguró que la gente reacciona "cuando le pasa, pero mientras tanto estamos leyendo el diario del lunes; alertando y pidiendo que se respeten los cuidados", dijo Weimberg.

En cuanto al uso de barbijos, aseguró que "transitar por la calle al aire libre no es riesgo; excepto que tengas un contacto más estrecho, pero el peligro siempre es en los lugares cerrados", cerró el profesional.