La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un homenaje a Lionel Messi en reconocimiento a su trayectoria con la Selección Argentina. La medida fue establecida en el Boletín N° 6940, correspondiente a las resoluciones de la Mesa Directiva del 2 de septiembre de 2026.

Según la resolución, en la próxima fecha de todas las categorías y disciplinas, tanto masculinas como femeninas, se deberá detener el partido a los diez minutos del primer tiempo. En ese momento, se realizará un minuto de aplausos para reconocer la trayectoria de Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

La medida alcanzará al fútbol de once, futsal y fútbol playa. Además, la AFA determinó que en aquellos estadios que cuenten con pantallas se deberá proyectar, antes del inicio de los encuentros, un video institucional de la Asociación.

Fuente: Noticias Argentinas