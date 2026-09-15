La AFA confirmó los partidos que disputará la Selección argentina durante la próxima fecha FIFA, los que marcarán el comienzo de la era post Lionel Messi. El equipo de Lionel Scaloni afrontará tres compromisos en el país en la próxima fecha FIFA prevista entre finales de septiembre y principios de octubre.

El primer partido será ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, la Albiceleste recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre, ambos en el Monumental de Buenos Aires. La gira por China quedó descartada tras el adiós de Messi, principal atractivo para el público asiático.

Los rivales y el historial de la Selección Argentina

Argentina, que ocupa el segundo puesto en el ranking FIFA, tiene un largo historial frente a Bolivia (77°): se enfrentaron en 42 ocasiones oficiales, con 30 triunfos para la Albiceleste, cinco empates y solo siete derrotas, todas como visitante. El último cruce dejó el recuerdo de tres goles de Messi.

En cambio, el equipo nacional nunca jugó ante Burkina Faso (62°) en la Mayor. El único antecedente fue en el Mundial Sub-17 de 2001, donde Argentina cayó 2-0 en el partido por el tercer puesto. Frente a Benín (93°), tampoco hay duelos en la Selección principal: el cruce más reciente fue en el fútbol femenino Sub-20, con una goleada argentina por 8-0.

Argentina abrirá la ventana de amistosos ante Bolivia en Córdoba (Foto: Reuters).

La incógnita sobre Messi y las bajas por sanción

Mientras Scaloni define la lista de convocados, la gran pregunta es si Messi volverá a ponerse la camiseta número 10 para despedirse en la cancha y ante su gente. Aunque el capitán ya anunció el final de su ciclo, la ilusión de los hinchas sigue intacta. Por ahora, no hay confirmación sobre su presencia: la decisión dependerá exclusivamente de su voluntad.

La Selección deberá afrontar estos amistosos con restricciones de público, ya que la FIFA impuso una sanción tras los incidentes en el Mundial. El primer partido tendrá un 50% de aforo y el segundo está en suspenso. Además, no podrán estar los suspendidos Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

Cómo impactan las sanciones y el calendario de amistosos

La AFA informó que estos encuentros serán considerados amistosos Clase A, lo que permitirá a los jugadores sancionados empezar a cumplir sus fechas de suspensión. Algunos, como Almada y Ayala, podrían incluso completar sus castigos en esta ventana.

El cronograma de partidos quedó así:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes (Córdoba)

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental (Buenos Aires)

6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental (Buenos Aires)

Fuente: TN