La Asociación del Fútbol Argentino –AFA– le encargó mates personalizados a un taller de Gualeguaychú, Entre Ríos. El pedido total son 64 unidades, destinadas para jugadores y el cuerpo técnico.

Según comentó Mariano Carboni, dueño del emprendimiento, la intención es regarlar esos mates a los deportistas antes de viajar al Mundial 2026, por lo que se intuye que quienes lo reciban serán quienes participen de la Copa del Mundo.

Qué jugadores ya tienen su mate para el Mundial 2026

En diálogo con Canal 9 Litoral, el artesano contó que accedió a una lista detallada de jugadores que deben recibir su mate. Entonces, el interrogante se impone: ¿recibió la confirmación indirecta de quiénes van a estar en el Mundial 2026?

“Hay jugadores que tenemos y que nadie sabe. Mostramos algunos para no meter la pata”, indicó Mariano, que expuso algunos de los nombres que ya tendrían su puesto asegurado.

Los mates ya tienen el nombre de:

Lionel Messi

Lisandro Martínez

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Giuliano Simeone

Julián Álvarez

Enzo Fernández

Lautaro Martínez

Alexis Mac Allister

Nicolás Otamendi

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Thiago Almada

Exequiel Palacios

Mundial 2026: ¿están confirmados los arqueros?

Con la base de los mates, se pueden sacar una teoría: ¿Lionel Scaloni cerró la lista de arqueros? Emiliano “Dibu” Martínez es el titular y los otros dos serían Gerónimo Rulli (campeón en Qatar 2022) y Juan Musso, arquero del Atlético Madria, que sería la sorpresa para esta cita mundialista.

Por otro lado, Giuliano Simeone, compañero de Musso en el equipo español, sería otro de los convocados para disputar por primera vez la Copa del Mundo.

Mundial 2026: la prelista de jugadores que presentó Lionel Scaloni

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRAN – River Plate

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS – Racing Club

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI – Inter de Miami

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ – AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio