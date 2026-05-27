A DÍAS DE LA COPA DEL MUNDO 2026
La AFA le encargó mates personalizados para los jugadores de la Selección a un gualeguaychuense: ¿Se filtró la lista del mundial?
El pedido fue personalizado y le dieron una nómina con los nombres de cada jugador que integrará la Selección Argentina.
La Asociación del Fútbol Argentino –AFA– le encargó mates personalizados a un taller de Gualeguaychú, Entre Ríos. El pedido total son 64 unidades, destinadas para jugadores y el cuerpo técnico.
Según comentó Mariano Carboni, dueño del emprendimiento, la intención es regarlar esos mates a los deportistas antes de viajar al Mundial 2026, por lo que se intuye que quienes lo reciban serán quienes participen de la Copa del Mundo.
Qué jugadores ya tienen su mate para el Mundial 2026
En diálogo con Canal 9 Litoral, el artesano contó que accedió a una lista detallada de jugadores que deben recibir su mate. Entonces, el interrogante se impone: ¿recibió la confirmación indirecta de quiénes van a estar en el Mundial 2026?
“Hay jugadores que tenemos y que nadie sabe. Mostramos algunos para no meter la pata”, indicó Mariano, que expuso algunos de los nombres que ya tendrían su puesto asegurado.
Los mates ya tienen el nombre de:
- Lionel Messi
- Lisandro Martínez
- Rodrigo De Paul
- Leandro Paredes
- Gonzalo Montiel
- Nahuel Molina
- Giuliano Simeone
- Julián Álvarez
- Enzo Fernández
- Lautaro Martínez
- Alexis Mac Allister
- Nicolás Otamendi
- Juan Musso
- Gerónimo Rulli
- Thiago Almada
- Exequiel Palacios
Mundial 2026: ¿están confirmados los arqueros?
Con la base de los mates, se pueden sacar una teoría: ¿Lionel Scaloni cerró la lista de arqueros? Emiliano “Dibu” Martínez es el titular y los otros dos serían Gerónimo Rulli (campeón en Qatar 2022) y Juan Musso, arquero del Atlético Madria, que sería la sorpresa para esta cita mundialista.
Por otro lado, Giuliano Simeone, compañero de Musso en el equipo español, sería otro de los convocados para disputar por primera vez la Copa del Mundo.
Mundial 2026: la prelista de jugadores que presentó Lionel Scaloni
EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES – Racing Club
SANTIAGO BELTRAN – River Plate
AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
GONZALO MONTIEL – River Plate
NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
MARCOS SENESI – Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA – River Plate
LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
ZAID ROMERO – Getafe CF
FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA – River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS – Racing Club
MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
ANÍBAL MORENO – River Plate
MILTON DELGADO – Boca Juniors
ALAN VARELA – FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI – Inter de Miami
NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ – AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio