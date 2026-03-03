La decisión que habían tomado los directivos de los clubes durante la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada el pasado 23 de febrero en el predio Lionel Andrés Messi fue la de convocar un paro los días 5, 6, 7 y 8 de marzo en apoyo a la AFA por las denuncias presentadas por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) por presunta evasión impositiva. A la medida se terminó plegando el Ascenso.

La ratificación del paro se da horas después de que el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Penal Económico 5, rechazara el pedido de la defensa técnica de los abogados de Tapia, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo para suspender las declaraciones indagatorias programadas.

Entre los partidos más destacados de la fecha 9 del Apertura que se verán afectados por el paro se encuentran Vélez-Newell’s, Rosario Central-Tigre, San Lorenzo-Independiente, Racing-Huracán, Central Córdoba-Boca Juniors y River Plate-Atlético Tucumán.

Puede interesarte

Hace poco más de una semana, luego de confirmar la interrupción del fútbol por un fin de semana, la AFA había emitido un comunicado en el que expresó: “Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar que no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”.

“El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes“, continuó la entidad que preside Claudio Tapia.

Puede interesarte

Por último, la AFA indicó: “En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha (23/2), los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de la Liga Profesional que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino".

Este martes, luego de compartir un asado en el complejo Lionel Messi de Ezeiza, el Comité Ejecutivo ratificó la medida y, luego de meditar el calendario, eligió la ventana del sábado 2 y domingo 3 de mayo para reprogramar los partidos suspendidos de la jornada 9 de Primera División, afectada por el paro. Para ordenarlos en la agenda, se tendrán en cuenta los compromisos de los equipos que disputen torneos internacionales.

La causa que generó que los clubes decidan el paro se inició el 12 de diciembre pasado tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a la AFA de descontar tributos a terceros y omitir su depósito al fisco dentro del plazo legal de 30 días. La maniobra bajo investigación comprende 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la querella, la Asociación que dirige Tapia no presentaba dificultades financieras que justificaran la falta de pago. El informe técnico de ARCA detalló que la entidad recibió acreditaciones bancarias por $ 45.072.435.530 solo en diciembre de 2024, además de mantener inversiones en plazos fijos en pesos y dólares.

Puede interesarte

La acusación sostiene que la AFA ejecutó una “bicicleta financiera” con dinero que pertenecía a la seguridad social de sus 1.225 empleados y a retenciones impositivas.

No es la única causa que tiene en la mira a la AFA que preside Tapia. Un segundo frente judicial es la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con un patrimonio asociado de alto valor. Se investiga si el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, son en realidad, testaferros de sus dueños reales.

La propiedad fue valuada por peritos oficiales en más de USD 20.815.100, una cifra muy superior al monto declarado en la operación. Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y colección, además de documentación vinculada a hangares, helipuertos y estructuras de lujo.

El tercer frente es la denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni contra Tapia y la conducción de la AFA por presunta administración fraudulenta, manejo irregular de contratos y desvío de fondos. La presentación sostiene que acuerdos estratégicos fueron realizados sin transparencia y redirigidos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter. El expediente se apoya en más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos, con detalles sobre transferencias, intermediaciones y estructuras societarias.

Fuente: Infobae